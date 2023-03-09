Фахівці перевірили, скільки в середньому жителі окремих міст Польщі витрачають на покупки продуктів. Результатами дослідження поділилися представники мобільного застосунку PanParagon.

Читайте також Жіночий день і День чоловіків у Польщі: історії свят та ідеї подарунків

Що таке PanParagon

Це програма для пошуку акцій в магазинах Польщі. Додаток дозволяє зберігати усі чеки. Завдяки численним анонімним даним, які зберігаються в системі, фахівці можуть аналізувати купівельну поведінку користувачів.

В останньому дослідженні ми перевірили, скільки в середньому жителі окремих міст витрачають на покупки продуктів. В аналіз ми включили весь січень 2023 року та шість міст воєводств. Отримані результати руйнують деякі стереотипи, які популярні у нашому суспільстві,

– пояснює Антоніна Гжелак з програми PanParagon

Найменше витрачають жителі Вроцлава

Економити гроші в часи стрімкого зростання цін та шаленої інфляції нелегко. Однак є міста, жителі яких знають, як витрачати менше на щоденні покупки. Чудовим прикладом може слугувати Вроцлав. Тут у січні 2023 року середній продуктовий чек становив трохи більше як 35 злотих. Такий показник "відправив" мешканців Вроцлава на перше місце рейтингу за найменшими витратами на покупки харчів.

Друге місце посів Познань. Тамтешні жителі витрачають в середньому 37 злотих на одноразові закупи продуктів. Схожу суму (37,28 злотих) витрачають на продуктовий кошик і жителі Гданська.

Найбільше за їжу платять у Кракові

У решті міст, де фахівці провели аналіз вартості чеків, результати не такі оптимістичні. Найбільше на продукти витрачають жителі Кракова – близько 41,25 злотих. Лідирувала також Лодзь із середнім цінником у 41,16 злотих.

При цьому цікавою є позиція Варшави у цьому рейтингу. Середня сума продуктового чека в польській столиці становить 40,83 злотих.