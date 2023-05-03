Прогнози експертів на наступний рік ще оптимістичніші, інформує 24 Канал. Скільки можна буде заробляти у Польщі з 2024 і як безпечно знайти роботу – розкажемо далі.

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Зростання зарплати у Польщі – систематичне

У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували – до 3 490 з 3 010 злотих. Але з липня відбудеться ще одне підвищення, до 3 600. Тобто від початку року зарплата зросте майже на 700 злотих. Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Більш того, за прогнозами аналітиків, розмір окладу буде поступово зростати і надалі. Федерація польських підприємців розрахувала, що на підставі показників багаторічного фінансового плану держави, рівень мінімальної зарплати у січні 2024 року сягне 4 254 злотих (37,4 тисячі гривень). А мінімальна погодинна ставка становитиме 27,8 злотих (245 гривень).

Підвищення заробітної плати у Польщі триває з 2007-го. Найбільший перерахунок провели у 2023 році, збільшивши мінімальну оплату праці на 17,8% та у 2020 році (на 15,5%). Аналітики зазначають, що перерахунок підвищення мінімального окладу відносно інфляції "відстає" на 2 роки. Тобто найменша зарплатня має бути більшою, ніж наразі розраховано.

Яка мінімалка в інших країнах Європи?

Ще одне дослідження про зарплати у Польщі підготували аналітики Picodi.com. За їхніми даними, держава займає 19 місце у рейтингу мінімальної зарплати серед 67 досліджених країн.

Ось дані зростання мінімалок за 2023 рік у популярних для українців країнах Європи:

Молдова (зросла на 32,5%)

Литва (на 27,1%)

Румунія (на 24,5%)

Німеччина (на 21,9%)

Угорщина (на 16%)

Як українцям безпечно знайти роботу в Польщі?

Громадяни України можуть розпочати працювати в Польщі і без дозволу на роботу. Але польський уряд вимагає від роботодавця повідомити управління про найманого робітника протягом 14 днів.

Як українцям безпечно знайти роботу в Польщі / Фото UnSplash

Далі розберемо, що потрібно врахувати українцям під час роботи у Польщі:

Всі послуги бюро праці є безплатними.

Важливо використовувати надійні бюро праці і не розглядати сумнівні пропозиції із підозріло високою оплатою. Можна зайти на сайт повітового бюро праці oferty.praca.gov.pl або встановити додаток ePraca.

Працювати без трудового договору не дозволяє законодавство Польщі. Тому не погоджуйтесь на такі пропозиції роботодавця. Інакше – ваша робота буде нелегальною і ви втратите свої законні права.

ваша робота буде нелегальною і ви втратите свої законні права. Уважно ознайомтеся з умовами трудового договору. За необхідності, попросіть перекласти та роз’яснити незрозумілі частини.

Якщо ви стали жертвою злочину – негайно повідомте про це до поліції. А якщо ваш роботодавець застосував фізичну силу або примус, варто звернутись до Національної інспекції праці.

Зростання рівня заробітної плати у Польщі – це позитивний сигнал для українців, які планують знайти роботу в сусідній країні. Важливо, що розмір мінімального окладу продовжує підвищуватись із 2007 року з хорошими прогнозами експертів на майбутнє. Але варто завжди пам’ятати про свою безпеку і перевіряти інформацію про роботодавця у Польщі.