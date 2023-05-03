Прогнози експертів на наступний рік ще оптимістичніші, інформує 24 Канал. Скільки можна буде заробляти у Польщі з 2024 і як безпечно знайти роботу – розкажемо далі.
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Зростання зарплати у Польщі – систематичне
У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували – до 3 490 з 3 010 злотих. Але з липня відбудеться ще одне підвищення, до 3 600. Тобто від початку року зарплата зросте майже на 700 злотих. Про це повідомляє inpoland.net.pl.
Більш того, за прогнозами аналітиків, розмір окладу буде поступово зростати і надалі. Федерація польських підприємців розрахувала, що на підставі показників багаторічного фінансового плану держави, рівень мінімальної зарплати у січні 2024 року сягне 4 254 злотих (37,4 тисячі гривень). А мінімальна погодинна ставка становитиме 27,8 злотих (245 гривень).
Підвищення заробітної плати у Польщі триває з 2007-го. Найбільший перерахунок провели у 2023 році, збільшивши мінімальну оплату праці на 17,8% та у 2020 році (на 15,5%). Аналітики зазначають, що перерахунок підвищення мінімального окладу відносно інфляції "відстає" на 2 роки. Тобто найменша зарплатня має бути більшою, ніж наразі розраховано.
Яка мінімалка в інших країнах Європи?
Ще одне дослідження про зарплати у Польщі підготували аналітики Picodi.com. За їхніми даними, держава займає 19 місце у рейтингу мінімальної зарплати серед 67 досліджених країн.
Ось дані зростання мінімалок за 2023 рік у популярних для українців країнах Європи:
- Молдова (зросла на 32,5%)
- Литва (на 27,1%)
- Румунія (на 24,5%)
- Німеччина (на 21,9%)
- Угорщина (на 16%)
Як українцям безпечно знайти роботу в Польщі?
Громадяни України можуть розпочати працювати в Польщі і без дозволу на роботу. Але польський уряд вимагає від роботодавця повідомити управління про найманого робітника протягом 14 днів.
Як українцям безпечно знайти роботу в Польщі / Фото UnSplash
Далі розберемо, що потрібно врахувати українцям під час роботи у Польщі:
- Всі послуги бюро праці є безплатними.
- Важливо використовувати надійні бюро праці і не розглядати сумнівні пропозиції із підозріло високою оплатою. Можна зайти на сайт повітового бюро праці oferty.praca.gov.pl або встановити додаток ePraca.
- Працювати без трудового договору не дозволяє законодавство Польщі. Тому не погоджуйтесь на такі пропозиції роботодавця. Інакше – ваша робота буде нелегальною і ви втратите свої законні права.
- Уважно ознайомтеся з умовами трудового договору. За необхідності, попросіть перекласти та роз’яснити незрозумілі частини.
- Якщо ви стали жертвою злочину – негайно повідомте про це до поліції. А якщо ваш роботодавець застосував фізичну силу або примус, варто звернутись до Національної інспекції праці.
Зростання рівня заробітної плати у Польщі – це позитивний сигнал для українців, які планують знайти роботу в сусідній країні. Важливо, що розмір мінімального окладу продовжує підвищуватись із 2007 року з хорошими прогнозами експертів на майбутнє. Але варто завжди пам’ятати про свою безпеку і перевіряти інформацію про роботодавця у Польщі.