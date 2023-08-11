Кількість українських біженців у країнах Європи знову зросла: свіжі дані Євростату

У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4,07 мільйона біженців з України. Євростат оприлюднив свіжі дані за червень.

У червні кількість українських біженців, які виїхали до країн Європи через війну, зросла майже на 46 тисяч осіб. За статистикою, за останній місяць найбільше українців прибуло до Німеччини, Чехії та Ірландії.

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Українці продовжують їхати до Європи

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4 мільйони 70 тисяч українських біженців. Найбільше з них знайшли притулок у Німеччині (28%), Польщі (24%) та Чехії (9%).

Найбільший приріст біженців з України за місяць зафіксували у таких країнах:

Німеччина - 21 830 осіб (+2,0%);

Чехія - 9 050 осіб (+2,7%);

Ірландія - 3 100 осіб (+3,7%).

А у дві країни потік біженців у червні навпаки знизився:

Польща (-13 635; -1,4%);

Італія (-1 005; -0,6%).

Скільки українців прийняли країни Європи / Графіка europa.eu

Які країни прийняли найбільше українців

Серед країн-членів ЄС найбільше українців прийняла Німеччина – вона надала прихисток 1 133 420 українцям. Це 28% від всіх прохачів притулку з України.

Польща на другому місці. Країна прийняла 977 740 осіб, а це 24% від усіх. Далі йде Чехія, яка прихистила 349 140 українців, тобто 9% від загальної кількості біженців.

Хто з українців планує залишатися в Польщі

Станом на 30 червня 2023 року серед українців, які одержали тимчасовий захист у ЄС: 46,6% – жінки, 34,4% – діти, 19% – чоловіки.

Це питання дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому дуже залежать вік віку біженців. Молодь частіше планує затриматись на рік і довше, а от старші люди – поспішають повернутися додому.

Наміри українців у Польщі такі: