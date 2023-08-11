В июне количество украинских беженцев, выехавших в страны Европы из-за войны, возросло почти на 46 тысяч человек. По статистике, за последний месяц больше всего украинцев прибыло в Германию, Чехию и Ирландию.

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Украинцы продолжают ехать в Европу

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС получили 4 миллиона 70 тысяч украинских беженцев. Большинство из них нашли убежище в Германии (28%), Польше (24%) и Чехии (9%).

Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

Германия – 21 830 человек (+2,0%);

Чехия – 9 050 человек (+2,7%);

Ирландия – 3 100 человек (+3,7%).

А в две страны поток беженцев в июне наоборот снизился:

Польша (-13 635; -1,4%);

Италия (-1 005; -0,6%).

Сколько украинцев приняли страны Европы / Графика europa.eu

Какие страны приняли больше всего украинцев

Среди стран-членов ЕС больше всего украинцев приняла Германия – она предоставила убежище 1 133 420 украинцам. Это 28% от всех просителей убежища из Украины.

Польша на втором месте. Страна приняла 977 740 человек, а это 24% от всех. Дальше идет Чехия, которая приютила 349 140 украинцев, то есть 9% от общего количества беженцев.

По состоянию на 30 июня 2023 среди украинцев, которые получили временную защиту в ЕС: 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.

Кто из украинцев планирует оставаться в Польше

Этот вопрос исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Молодежь чаще планирует задержаться на год и дольше, а вот люди постарше – спешат вернуться домой.

Намерения украинцев в Польше таковы: