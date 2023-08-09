Більшість з них знайшли житло та роботу, й претендують на отримання фінансової допомоги. Детальніше про умови тимчасового захисту в Естонії та виплати, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Тимчасовий захист в Естонії

Естонія дозволила в'їзд з будь-якими українськими документами: біометричним чи закордонним паспортом, ID-карткою, паспортом громадянина України. Для дітей – паспорт або свідоцтво про народження, чи іншими документи, що посвідчують особу. Відтак для перетину кордону візи не потрібно.

В Естонії, як і в інших країнах ЄС, люди можуть оформити статус тимчасового захисту. Посвідка видається на рік із можливістю подовження, й надає українцям та членам їх сімей подібні права, як і у резидентів Естонії, наприклад:

право на проживання;

на роботу та освіту;

на фінансову підтримку;

доступ до соціальних та медичних послуг;

право на вільне пересування в межах Європейського Союзу.

Подати заяву на тимчасовий захист можуть громадяни України та члени їх сімей, які прибули до Естонії після 24 лютого 2022 року. Крім цього, таку ж змогу мають люди з іншим громадянством, які мали міжнародний захист в Україні, та члени їх сімей.

Водночас це не поширюється на осіб, які проживали або перебували в Естонії до 24 лютого 2022 року. Ці громадяни, як і раніше, підпадають під дію рішення Департаменту поліції та прикордонної охорони (ДППО), яке дозволяє їм тимчасово проживати в Естонії навіть, якщо інші підстави для перебування (наприклад, право на безвізове перебування або віза) закінчилися.

Що треба знати про тимчасовий захист в Естонії / Фото Getty Images

Як подати заяву?

Клопотання щодо тимчасового захисту можна подати до ДППО. Перед візитом необхідно забронювати час.

Процедура складається із заповнення заяви, також працівники зроблять фото та візьмуть відбитки пальців. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, або, наприклад, свідоцтво про народження.

Рішення про надання тимчасового захисту та посвідки на проживання, як правило, приймається відразу після подання клопотання.

Фінансова допомога: на що розраховувати українцям

Люди, які оформили в Естонії статус тимчасового захисту, мають право на фінансову допомогу. Відтак виплата на купівлю продуктів та інші першочергові витрати становить 200 євро на місяць для першого члена сім'ї, 160 євро на місяць на кожного наступного дорослого члена сім'ї та по 240 євро – на кожну дитину.

В Естонії також можна розраховувати на дитячу допомогу з моменту народження до досягнення 16-річного віку. Батькам, які прибули до Естонії з дитиною, вік якої менший, ніж півтора року, виплачують батьківську компенсацію. Її розмір складає 584 євро кожного місяця на період до 545 днів.

Пенсіонерам, які отримали тимчасовий захист, пенсія виплачується Департаментом пенсійного забезпечення України. Якщо ж вона нижча за розмір естонської народної пенсії (275 євро), можна подати клопотання до Департаменту соціального страхування для покриття цієї різниці.

Зверніть увагу: перш ніж подавати заяву на допомогу, потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

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Крім виплат, для українців, які прибули до Естонії після 24 лютого 2022 року, передбачено:

визначення місця розміщення і транспорт до нього;

триразове харчування в місці розміщення;

оформлення карти для безплатного проїзду в громадському транспорті (дійсна в автобусах, трамваях, тролейбусах і поїздах країни);

реєстрація при необхідності в дитячому садку і школі;

забезпечення предметами першої необхідності (наприклад, засобами гігієни та іншими необхідними речами);

надання інформації про можливості отримання соціальної допомоги.

Деталі про виплати для українських біженців в Естонії​ / Фото UnSplash

Куди звернутися за допомогою

Уряд Естонії організував в країні інформаційні пункти допомоги українцям, де можна отримати інформацію про правила оформлення документів, щоб залишитись в Естонії, гуманітарну допомогу чи тимчасовий прихисток. Працюють вони цілодобово та розташовані за адресами:

Tallinn: Niine 2 (8:15 – 17:00, з понеділка по п'ятницю), +372 600 0677 (9-17); Pärnu: Pikk 18 (24/7), +372 5349 9911 (24/7); Tartu: Riia 179a (24/7) +372 53 770 588.

Консультацію і допомогу можна отримати в Таллінні в офісі естонської Ради у справах біженців: вулиця Ліівалайя, 28. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17: 00, + 372 58811311. Також є інформаційний сайт.

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