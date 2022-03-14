Європейські країни, які межують з нашим західним кордоном зняли коронавірусні обмеження для тих, хто їде у ЄС, рятуючись від російсько-української війни. І відсутність довідки про вакцинацію чи негативного тесту на Covid-19 не можуть цьому завадити. Однак якщо в Україні ситуація з коронавірусом зараз далеко не на першому місці, то у Європі й світі продовжуються боротися з пандемією.

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Тож розглянемо сценарії, за яких українським біженцям точно доведеться проходити ковід-контроль. Йдеться про тих громадян нашої країни, які пересуваються не організованими гуманітарними коридорами, а самостійно планують свій подальший маршрут у Європі. Тому варто мати на увазі, що правила перетину кордонів залежать від кожної країни окремо та часто змінюються.

У яких країнах українським біженцям потрібно мати з собою тест на коронавірус

Якщо ви опинилися у ЄС і плануєте далі прямувати, наприклад, в Іспанію, то попередньо необхідно заповнити в інтернеті спеціальну форму, де потрібно вказати ваш ковід-статус.

Інший приклад. З України ви в'їхали на територію Румунії чи Угорщини, а хочете зупинитися у Польщі. У разі перетину польського кордону з третьої країни (ззовні Шенгенської зони) у вас можуть вимагати пред'явити негативний тест на коронавірус.

У країнах, які не приймають офіційно біженців з України, також діють правила перетину кордонів, які включають ковід-контроль. Наприклад, у Туреччині потрібно показати сертифікат з двома вакцинаціями (одна вакцина підходить, якщо йдеться про Johnson&Johnson). Якщо ви невакциновані, потрібно зробити ПЛР-тест.

В Ізраїлі ж тестування на коронавірус можна пройти просто аеропортах по прильоту.

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