Поки ЄС дозволяє українцям трирічне проживання без візи, Велика Британія зберегла строгий контроль над в'їздом. Прем’єр-міністр держави Борис Джонсон заявив, що перевірка тих, хто прибуває, є важливою. Наразі існують два основних шляхи отримання британської візи для біженців: у людей повинні бути родичі у Великій Британії або призначений британський спонсор для їх перебування у країні.

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Британські візи вже отримали понад 300 українських біженців

Поки що кількість українських біженців, які отримали візи за новою схемою Великої Британії, вже зросла до понад 300. Британське Міністерство внутрішніх справ підтверджує інформацію про цю цифру.

МВС Великої Британії зазначає, що останнім часом було почато розгляд 17 700 заявок на возз'єднання з родинами. Для швидшої роботи штат працівників, які розглядають запити біженців, збільшили.

Водночас майже 600 українців застрягли у французькому Кале. Французькі чиновники розповіли журналістам служби BBC, що майже 300 громадянам України було відмовлено в спробі потрапити до Великої Британії через відсутність документів. Біженців відсилали до Парижа для отримання візи. Але й на цьому бюрократичні складнощі не закінчилися. Люди зауважують, що лише на прийом у французькій столиці декому з них доводилося чекати понад тиждень.

Нагадуємо, що з початку повномасштабного ворожого вторгнення Росії Україну покинули майже 2 мільйони громадян. При цьому практично половина з цих людей виїхали до Польщі.

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