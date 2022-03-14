Европейские страны, граничащие с нашей западной границей, сняли коронавирусные ограничения для тех, кто едет в ЕС, спасаясь от российско-украинской войны. И отсутствие справки о вакцинации или отрицательного теста на Covid-19 не могут этому помешать. Однако если в Украине ситуация с коронавирусом сейчас далеко не на первом месте, то в Европе и мире продолжают бороться с пандемией.

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Рассмотрим сценарии, при которых украинским беженцам точно придется проходить ковид-контроль. Речь идет о гражданах нашей страны, которые передвигаются не организованными гуманитарными коридорами, а самостоятельно планируют свой дальнейший маршрут в Европе. Поэтому следует иметь в виду, что правила пересечения границ зависят от каждой страны отдельно и часто меняются.

В каких странах украинским беженцам нужно иметь с собой тест на коронавирус

Если вы оказались в ЕС и планируете дальше ехать, например, в Испанию , то предварительно необходимо заполнить в интернете специальную форму, где нужно указать ваш ковид-статус.

Другой пример. С Украины вы въехали на территорию Румынии или Венгрии, а хотите остановиться в Польше В случае пересечения польской границы из третьей страны (внешне Шенгенской зоны) у вас могут потребовать предъявить негативный тест на коронавирус.

В странах, не принимающих официально беженцев из Украины, также действуют правила пересечения границ, включающих ковид-контроль. К примеру, в Турции нужно показать сертификат с двумя вакцинациями (одна вакцина подходит, если речь идет о Johnson&Johnson). Если вы не вакцинированы, нужно сделать ПЦР-тест.

В Израиле же тестирование на коронавирус можно пройти просто в аэропортах по прилету.