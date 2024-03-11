Перше місце здивує особливо: назвали 10 країн світу, найкращих для життя та роботи

Для фізичного та ментального здоров'я людям необхідно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям. HR-компанія Remote опублікувала рейтинг, у яких країнах це найлегше зробити.

Очолила рейтинг Нова Зеландія. Там працівникам пропонують високу мінімалку, понад 30 днів щорічної відпустки та оплату лікарняних у розмірі 80% від зарплати.

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На другому місці – Іспанія. Місцеві жителі дбають про своє самопочуття й намагаються жити своїм найкращим життям. Країна має один з найкоротших робочих тижнів та тривалу щорічну обов'язкову відпустку (від 36 днів).

Третє місце – Франція. Країна може похвалитися одним з найвищих ВВП у світі. Про працівників –піклуються й намагаються усіляко полегшити їм життям. Зокрема, середній робочий тиждень становить лише 25,6 години, а мінімальна відпустка – від 36 днів. Щоб покращити ментальний стан людей, у країні навіть ухвалили закон, який дозволяє працівникам не реагувати на електронні листи у позаробочий час.

Загалом рейтинг виглядає так:

Нова Зеландія.

Іспанія.

Франція.

Австралія.

Данія.

Норвегія.

Нідерланди.

Велика Британія.

Канада.

Бразилія.

Саме на ці країни рекомендують звернути увагу людям, які хочуть влаштуватися на роботу за кордоном та вберегти себе від "вигорання".