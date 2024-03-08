На щастя, кількість країн з "зеленим прапорцем" для мандрівниць, зростає. До 8 березня розповідаємо, у яких міста жінкам найбезпечніше подорожувати наодинці.

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Які міста – найбезпечніші для жінок

10 місце – Копенгаген

Столиця Данії має відносно низький рівень злочинності. Окрім того, майже 85% місцевих жителів заявили, що почуваються у безпеці з настанням темряви.



Копенгаген – справжня скарбниця для мандрівників / Unsplash

9 місце – Амстердам

Рівень злочинності у столиці Нідерландів – ще нижчий. Окрім того, понад 80% місцевих жителів, заявили, що навіть у нічний час почуваються на вулицях міста у безпеці.



В Амстердамі соло-мандрівниці можуть почуватися у безпеці / Unsplash

8 місце – Чіангмай

Місто, яке називають перлиною Таїланду, визнали одним з найбезпечнішим в Азії. У Чіангмай – низький рівень злочинності. Окрім того, місцеві жителі дуже позитивно ставляться до туристів. Для них організували цілі гуртожитки, де можна переночувати та зустріти нових друзів.



Місто вражає своїм колоритом / Unsplash

7 місце – Берлін

Німецька столиця увійшла в усі топи за безпековим рейтингом. Місто має яскраве нічне життя, й усі мандрівники, які хочуть з ним ознайомитися, зазвичай можуть почуватися у безпеці.



Нічне життя Берліна – багате на безпечні пригоди / Unsplash

6 місце – Дубай

Найбільше місто ОАЕ очолює рейтинг безпеки на території країни. Тут мандрівниці, які вирішили досліджувати країну наодинці, можуть почуватися у безпеці.



У Дубаї мандрівниці можуть почуватися у безпеці / Unsplash

5 місце – Барселона

Місто – одне з найбезпечніших не лише на території Іспанії, але й на території всієї Європи. Тут можна чудово поєднати дослідження місцевої унікальної культури та лінивий пляжний відпочинок.



Жінки можуть спокійно планувати мандрівку до Барселони / Unsplash

4 місце – Лісабон

Магічне португальське місто зачаровує з першого погляду. Воно вирізняється фантастичним колоритом, чудовою місцевою кухнею та затишними пляжами поблизу. Португалія – одна з найбезпечніших країн Європи. А Лісабон – одне з найбезпечніших міст Португалії.



Лісабон радісно зустріне мандрівниць / Unsplash

3 місце – Лондон

Столиця Великої Британії – друге найвідвідуваніше місто світу. Воно хвалиться древньою історією й фантастичними локаціями, які – must visit. Окрім того, Лондон – безпечний для жінок, які хочуть відкрити його для себе наодинці.



Лондон – одне з найвідвідуваніших та найбезпечніших міст світу / Unsplash

2 місце – Мадрид

Іспанська столиця – місто, в яке закохуєшся з першого погляду й завжди хочеш повернутися. Тим більше, що робити це – безпечно. У рейтингу Мадрид забракло лише трішки до першої позиції.



Весна – найкраща пора, аби відвідати Мадрид / Unsplash

1 місце – Мюнхен

Старовинне баварське місто славиться своєю історією та архітектурою. Зустрітися з ним хоча б раз у житті – точно варто. Тим більше, що воно визнане найбезпечнішим для соло-мандрівок жінок у 2024 році.