Очолила рейтинг Нова Зеландія. Там працівникам пропонують високу мінімалку, понад 30 днів щорічної відпустки та оплату лікарняних у розмірі 80% від зарплати.

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На другому місці – Іспанія. Місцеві жителі дбають про своє самопочуття й намагаються жити своїм найкращим життям. Країна має один з найкоротших робочих тижнів та тривалу щорічну обов'язкову відпустку (від 36 днів).

Третє місце – Франція. Країна може похвалитися одним з найвищих ВВП у світі. Про працівників –піклуються й намагаються усіляко полегшити їм життям. Зокрема, середній робочий тиждень становить лише 25,6 години, а мінімальна відпустка – від 36 днів. Щоб покращити ментальний стан людей, у країні навіть ухвалили закон, який дозволяє працівникам не реагувати на електронні листи у позаробочий час.

Загалом рейтинг виглядає так:

  • Нова Зеландія.
  • Іспанія.
  • Франція.
  • Австралія.
  • Данія.
  • Норвегія.
  • Нідерланди.
  • Велика Британія.
  • Канада.
  • Бразилія.

Саме на ці країни рекомендують звернути увагу людям, які хочуть влаштуватися на роботу за кордоном та вберегти себе від "вигорання".