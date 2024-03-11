Очолила рейтинг Нова Зеландія. Там працівникам пропонують високу мінімалку, понад 30 днів щорічної відпустки та оплату лікарняних у розмірі 80% від зарплати.
Зверніть увагу Українкам – завжди раді: які 10 міст Європи – найбезпечніші для жіночих мандрівок наодинці
На другому місці – Іспанія. Місцеві жителі дбають про своє самопочуття й намагаються жити своїм найкращим життям. Країна має один з найкоротших робочих тижнів та тривалу щорічну обов'язкову відпустку (від 36 днів).
Третє місце – Франція. Країна може похвалитися одним з найвищих ВВП у світі. Про працівників –піклуються й намагаються усіляко полегшити їм життям. Зокрема, середній робочий тиждень становить лише 25,6 години, а мінімальна відпустка – від 36 днів. Щоб покращити ментальний стан людей, у країні навіть ухвалили закон, який дозволяє працівникам не реагувати на електронні листи у позаробочий час.
Загалом рейтинг виглядає так:
- Нова Зеландія.
- Іспанія.
- Франція.
- Австралія.
- Данія.
- Норвегія.
- Нідерланди.
- Велика Британія.
- Канада.
- Бразилія.
Саме на ці країни рекомендують звернути увагу людям, які хочуть влаштуватися на роботу за кордоном та вберегти себе від "вигорання".