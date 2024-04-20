Переможець точно здивує: 10 країн світу з найдовшою тривалістю життя
20 квітня 2024, 21:43Читать новость на русском
Джерело:Express
Еліксир безсмертя станом на 2024 рік ще не винайшли. Однак деякі країни, схоже, вже щось знають, бо лідирують за тривалістю життя.
Рейтинг сформували на основі даних ООН. На тривалість життя у різних країнах, зокрема, впливає: стать, генетика, спосіб життя та доступ до медичної допомоги.
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У яких країнах світу – найдовша тривалість життя
- На десятій позиції – Іспанія. Море, сонце, середземноморська дієта та позитивний настрій допомагають місцевим жителям жити довго й щасливо. Середня тривалість життя – 85 років.
- На дев'ятій – Південна Корея. Середня тривалість життя – 84 роки. Наголошують, що частково цим показником варто завдячувати системі охорони здоров'я. Медична допомога на території країни є дуже доступною.
- На восьмій – Італія. Місцеві жителі вміють насолоджуватися життям, а воно натомість дарує їм багато років. Хоча середня тривалість життя – 84, чимало італійців та італійок проживають 100+ років. Зокрема, дуже втішна статистика – на острові Сардинія.
- На сьомій – Сінгапур. Середня тривалість життя там – також 84. Країна вирізняється високоякісною системою охорони здоров'я.
- На шостій – Швейцарія. Місцеві жителі їдять сир та шоколад, дихають чистим альпійським повітрям й мають доступ до усіх необхідних медичних послуг. Середня тривалість життя на території країни – 84 роки.
- На п'ятій – Ліхтенштейн. Крихітна країна вривається в рейтинг з середньою тривалістю життя – 84 роки. Місцеві жителі насолоджуються фантастично красивою природою та мають доступ до найновіших досягнень медицини.
- На четвертій – Японія. Середня тривалість життя – 85 років. Однак країна може похвалитися довгожителями віком 100+.
- На третій – особливий адміністративний район Макао. Середня тривалість – 85 років.
- На другій – особливий адміністративний район Гонконг. Середня тривалість життя – 85 років. Наголошують, що більшість місцевих жителів дотримуються здорового харчування та регулярно проходять медичні чек-апи.
Хто став лідером
На першій позиції – князівство Монако. Середня тривалість життя там становить 87 років. Варто зауважити, що кожен третій мешканець Монако – мільйонер. Вочевидь, це впливає.