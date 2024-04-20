Рейтинг сформували на основі даних ООН. На тривалість життя у різних країнах, зокрема, впливає: стать, генетика, спосіб життя та доступ до медичної допомоги.

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У яких країнах світу – найдовша тривалість життя

На десятій позиції – Іспанія. Море, сонце, середземноморська дієта та позитивний настрій допомагають місцевим жителям жити довго й щасливо. Середня тривалість життя – 85 років.

На дев'ятій – Південна Корея. Середня тривалість життя – 84 роки. Наголошують, що частково цим показником варто завдячувати системі охорони здоров'я. Медична допомога на території країни є дуже доступною.

На восьмій – Італія. Місцеві жителі вміють насолоджуватися життям, а воно натомість дарує їм багато років. Хоча середня тривалість життя – 84, чимало італійців та італійок проживають 100+ років. Зокрема, дуже втішна статистика – на острові Сардинія.

На сьомій – Сінгапур. Середня тривалість життя там – також 84. Країна вирізняється високоякісною системою охорони здоров'я.

На шостій – Швейцарія. Місцеві жителі їдять сир та шоколад, дихають чистим альпійським повітрям й мають доступ до усіх необхідних медичних послуг. Середня тривалість життя на території країни – 84 роки.

На п'ятій – Ліхтенштейн. Крихітна країна вривається в рейтинг з середньою тривалістю життя – 84 роки. Місцеві жителі насолоджуються фантастично красивою природою та мають доступ до найновіших досягнень медицини.

На четвертій – Японія. Середня тривалість життя – 85 років. Однак країна може похвалитися довгожителями віком 100+.

На третій – особливий адміністративний район Макао. Середня тривалість – 85 років.

На другій – особливий адміністративний район Гонконг. Середня тривалість життя – 85 років. Наголошують, що більшість місцевих жителів дотримуються здорового харчування та регулярно проходять медичні чек-апи.

Хто став лідером

На першій позиції – князівство Монако. Середня тривалість життя там становить 87 років. Варто зауважити, що кожен третій мешканець Монако – мільйонер. Вочевидь, це впливає.