Рейтинг сформировали на основе данных ООН. На продолжительность жизни в разных странах, в частности, влияет: пол, генетика, образ жизни и доступ к медицинской помощи.

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В каких странах мира – самая длинная продолжительность жизни

На десятой позиции – Испания. Море, солнце, средиземноморская диета и позитивный настрой помогают местным жителям жить долго и счастливо. Средняя продолжительность жизни – 85 лет.

На девятой – Южная Корея. Средняя продолжительность жизни – 84 года. Отмечают, что частично за этот показатель стоит благодарить систему здравоохранения. Медицинская помощь на территории страны является очень доступной.

На восьмой – Италия. Местные жители умеют наслаждаться жизнью, а она взамен дарит им много лет. Хотя средняя продолжительность жизни – 84, немало итальянцев и итальянок проживают 100+ лет. В частности, очень утешительная статистика – на острове Сардиния.

На седьмом – Сингапур. Средняя продолжительность жизни там – также 84. Страна отличается высококачественной системой здравоохранения.

На шестой – Швейцария. Местные жители едят сыр и шоколад, дышат чистым альпийским воздухом и имеют доступ ко всем необходимым медицинским услугам. Средняя продолжительность жизни на территории страны – 84 года.

На пятой – Лихтенштейн. Крошечная страна врывается в рейтинг со средней продолжительностью жизни – 84 года. Местные жители наслаждаются фантастически красивой природой и имеют доступ к новейшим достижениям медицины.

На четвертой – Япония. Средняя продолжительность жизни – 85 лет. Однако страна может похвастаться долгожителями в возрасте 100+.

На третьей – особый административный район Макао. Средняя продолжительность – 85 лет.

На второй – особый административный район Гонконг. Средняя продолжительность жизни – 85 лет. Отмечают, что большинство местных жителей придерживаются здорового питания и регулярно проходят медицинские чек-апы.

Кто стал лидером

На первой позиции – княжество Монако. Средняя продолжительность жизни там составляет 87 лет. Стоит заметить, что каждый третий житель Монако – миллионер. Очевидно, это влияет.