Можна їхати: які світові курорти вже очистилися від росіян

Росіяни не хочуть проводити літо на території Росії. Натомість вони намагаються втекти у цивілізовані країни й відпочити там, неі в чому собі не відмовляючи. На щастя, завдяки візам деякі країни суттєво очистилися від росіян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС повністю припинив дію про спрощений візовий режим з країною-агресоркою. Окрім того, чимало європейських країн більше не приймають заявки на туристичні візи від росіян. Зокрема, мовиться про Естонію, Чехію, Латвію, Литву, Польщу, Словаччину, Данію, Бельгію.

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Де можна спокійно відпочити без росіян

Звичайно, на жаль, наразі жоден туроператор не може гарантувати, що на тому чи іншому курорті ви 100% не зустрінете жодного росіянина або росіянки. Водночас можна мінімізувати неприємності для себе. Найменше російських туристів можна у таких країнах: Італія, Франція, Іспанія, Греція. Щоб побувати там, громадянам країни-агресорки потрібна шенгенська віза. Також як варіант можна розглянути Норвегію, яка заборонила росіянам відвідувати країну з туристичною метою.

Окрім того, можна обрати для себе готель без "сусідів". Зокрема, деякі з них орієнтовані лише на європейський ринок. Тому там можна чудово провести час й взагалі не зустріти росіян. Чудовий бонус до відпустки.

Ще одна альтернатива – обирати готелі без режиму "все включено". Саме їх найчастіше обирають росіяни. Так можна уникнути їх навіть у тій же Туреччині.