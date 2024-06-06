Росіяни, які не бажають нічого змінювати у своїй країні, вважають, що ідеальний вихід для них – втекти кудись у цивілізований світ. Зокрема, дуже популярною серед громадян країни-агресорки є Естонія.

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Як росіяни опинилися у центрах для біженців

Естонія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Тисячі українців знайшли прихисток на території дружньої країни Балтії. Зокрема, вони живуть у центрах для біженців. Однак там приймають не лише українців, але й громадян інших країн, які заявили, що потребують захисту від Естонії.

У це важко повірити, але найбільше виявилося… росіян. Вочевидь, за класифікацією, це – підвид "так звані хороші". Замість того, аби всіма силами намагатися зупинити геноцид, вони намагаються відсидітися у Європі, користуючись усіма послугами, та бідкатися через свою "тяжку долю".

Які країни видали росіянам найбільше віз

Також росіяни активно подають заявки на Шенгенські візи. І, на жаль, отримують їх. Дані від Єврокомісії демонструють, що росіяни – серед 5 країн, громадяни якої найактивніше хотіли шенгенські візи. Найбільше їх видали такі країни: Італія; Франція; Іспанія.