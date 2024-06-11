После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС полностью прекратил действие об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором. Кроме того, немало европейских стран больше не принимают заявки на туристические визы от россиян. В частности, говорится об Эстонии, Чехии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Дании, Бельгии.

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Где можно спокойно отдохнуть без россиян

Конечно, к сожалению, пока ни один туроператор не может гарантировать, что на том или ином курорте вы 100% не встретите ни одного россиянина или россиянки. В то же время можно минимизировать неприятности для себя. Меньше всего российских туристов можно в таких странах: Италия, Франция, Испания, Греция. Чтобы побывать там, гражданам страны-агрессора нужна шенгенская виза. Также как вариант можно рассмотреть Норвегию, которая запретила россиянам посещать страну с туристической целью.

Кроме того, можно выбрать для себя отель без "соседей". В частности, некоторые из них ориентированы только на европейский рынок. Поэтому там можно прекрасно провести время и вообще не встретить россиян. Замечательный бонус к отпуску.

Еще одна альтернатива – выбирать отели без режима "все включено". Именно их чаще всего выбирают россияне. Так можно избежать их даже в той же Турции.