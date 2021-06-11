Середня річна зарплата жителів Австрії сьогодні складає близько 52 000 євро брутто на рік. Це на 8 000 євро більше, ніж минулого року.

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Суми

Найвищі річні зарплати в Австрії отримують:

лікарі (79 000 євро);

менеджери (73 000 євро);

фінансові експерти (72 250 євро);

юристи (63 650 євро).

Що стосується секторів, то за розміром зарплати лідирують такі галузі:

банки (64 250 євро);

виробництво споживчих товарів і товарів тривалого користування (63 600 євро);

хімічна і нафтопереробна промисловість (62 800 євро);

фармацевтична промисловість (62 500 євро).

При цьому керівники вищої ланки заробляють майже у два рази більше, ніж співробітники без кадрової відповідальності. В Австрії розмір заробітної плати значною мірою залежить від кількості підлеглих. Так, керівники, у яких до чотирьох підлеглих, заробляють в середньому 53 300 євро, а ті, які мають не менше 100 підлеглих співробітників, вже отримують заробітну плату в розмірі 96 600 євро.

Досвід і освіта мають значення

Найкраще в Австрії заробляють вікові групи старше 60 років (77 000 євро) і зі стажем роботи понад 25 років (66 000 євро). Тобто, чим більше людина працює, тим більше отримує.

Не останнє значення має і вища освіта: власники дипломів від вишів заробляють приблизно на 14 000 євро в рік більше, ніж ті, хто не має вищої освіти.

Також більше заробляють працівники великих компаній. Роботодавці, на яких працює максимум 50 осіб, платять в середньому 47 000 євро в рік. А ті, хто працює в корпорації, де понад 5 000 співробітників, можуть отримувати приблизно на 12 500 євро на рік більше.

Жителі яких міст заробляють більше

Найбільші суми фінансових винагород – у жителів Відня і Форарльберга. Також у списку лідерів присутні Лінц і Брегенц. За ними слідують Інсбрук (51 700 євро), Грац (51 000 євро) і Санкт-Пельтен (50 250 євро).

Згідно з результатами опитування, найменші зарплати отримують жителі Бургенланда. Тут виплачується приблизно на 10 000 євро в рік менше, ніж, наприклад, у Відні.

1 євро – це близько 33,03 української гривні.