Средняя годовая зарплата жителей Австрии сегодня составляет около 52 000 евро брутто в год. Это на 8 000 евро больше, чем в прошлом году.
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Суммы
Самые высокие годовые зарплаты в Австрии получают:
- врачи (79 000 евро);
- менеджеры (73 000 евро);
- финансовые эксперты (72 250 евро);
- юристы (63 650 евро).
Что касается секторов, то по размеру зарплаты лидируют такие отрасли:
- банки (64 250 евро);
- производство потребительских товаров и товаров длительного пользования (63 600 евро);
- химическая и нефтеперерабатывающая промышленность (62 800 евро);
- фармацевтическая промышленность (62 500 евро).
При этом руководители высшего звена зарабатывают почти в два раза больше, чем сотрудники без кадровой ответственности. В Австрии размер заработной платы в значительной степени зависит от количества подчиненных. Так, руководители, у которых до четырех подчиненных, зарабатывают в среднем 53 300 евро. А те, которые имеют не менее 100 подчиненных сотрудников, уже получают заработную плату в размере 96 600 евро.
Опыт и образование имеют значение
Больше в Австрии зарабатывают возрастные группы старше 60 лет (77 000 евро) и со стажем работы более 25 лет (66 000 евро). То есть, чем больше человек работает, тем больше получает.
Не последнее значение имеет и высшее образование: обладатели дипломов от вузов зарабатывают примерно на 14 000 евро в год больше, чем те, кто не имеет высшего образования.
Также больше зарабатывают работники крупных компаний. Работодатели, на которых работает максимум 50 человек, платят в среднем 47 000 евро в год. А те, кто работает в компании, где более 5 000 сотрудников, могут получать примерно на 12 500 евро в год больше.
Жители каких городов зарабатывают больше
Наибольшие суммы финансовых вознаграждений – у жителей Вены и Форарльберга. Также в списке лидеров присутствуют Линц и Брегенц. За ними следуют Инсбрук (51 700 евро), Грац (51 000 евро) и Санкт-Пёльтен (50 250 евро).
Согласно результатам опроса, маленькие зарплаты получают жители Бургенланда. Здесь выплачивается примерно на 10 000 евро в год меньше, чем, например, в Вене.