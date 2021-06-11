Средняя годовая зарплата жителей Австрии сегодня составляет около 52 000 евро брутто в год. Это на 8 000 евро больше, чем в прошлом году.

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Суммы

Самые высокие годовые зарплаты в Австрии получают:

врачи (79 000 евро);

менеджеры (73 000 евро);

финансовые эксперты (72 250 евро);

юристы (63 650 евро).

Что касается секторов, то по размеру зарплаты лидируют такие отрасли:

банки (64 250 евро);

производство потребительских товаров и товаров длительного пользования (63 600 евро);

химическая и нефтеперерабатывающая промышленность (62 800 евро);

фармацевтическая промышленность (62 500 евро).

При этом руководители высшего звена зарабатывают почти в два раза больше, чем сотрудники без кадровой ответственности . В Австрии размер заработной платы в значительной степени зависит от количества подчиненных. Так, руководители, у которых до четырех подчиненных, зарабатывают в среднем 53 300 евро. А те, которые имеют не менее 100 подчиненных сотрудников, уже получают заработную плату в размере 96 600 евро.

Опыт и образование имеют значение

Больше в Австрии зарабатывают возрастные группы старше 60 лет (77 000 евро) и со стажем работы более 25 лет (66 000 евро). То есть, чем больше человек работает, тем больше получает.

Не последнее значение имеет и высшее образование: обладатели дипломов от вузов зарабатывают примерно на 14 000 евро в год больше , чем те, кто не имеет высшего образования.

Также больше зарабатывают работники крупных компаний . Работодатели, на которых работает максимум 50 человек, платят в среднем 47 000 евро в год. А те, кто работает в компании, где более 5 000 сотрудников, могут получать примерно на 12 500 евро в год больше.

Жители каких городов зарабатывают больше

Наибольшие суммы финансовых вознаграждений – у жителей Вены и Форарльберга. Также в списке лидеров присутствуют Линц и Брегенц. За ними следуют Инсбрук (51 700 евро), Грац (51 000 евро) и Санкт-Пёльтен (50 250 евро).

Согласно результатам опроса, маленькие зарплаты получают жители Бургенланда. Здесь выплачивается примерно на 10 000 евро в год меньше, чем, например, в Вене.