Небезпечний туризм: які види відпочинку визнали найбільш ризикованими

Деякі туристичні активності, як от піші походи, люди звикли вважати цілком безпечними для життя. Але експерти розібралися зі статистикою смертей на відпочинку і склали цілий рейтинг небезпечних занять.

Туристичні експерти дослідили найбільш небезпечні для життя туристичні активності. Рейтинг ризикованих видів відпочинку очолив гірський альпінізм.

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Ризикований рейтинг

Найнебезпечнішим туристичним заняттям було визнано альпінізм через найвищий відсоток смертельних інцидентів. Найсмертоноснішою горою у світі назвали вершину Аннапурна в Непалі. Але навіть і гори в Європі можуть приховувати смертельну небезпеку: на найвищій точці в Альпах – горі Монблан – щороку гине близько 100 осіб.

На другій позиції в рейтингу ризикованих занять для туристів – печерний дайвінг. Під час такого відпочинку гине приблизно один турист на три тисячі. Закриває трійку смертельних активностей водіння автомобіля. Річ у тім, що мандрівники часто орендують машину, коли не знають досконало правила дорожнього руху країни. І, на жаль, часом нехтують безпекою.

Повний рейтинг смертельно небезпечних активностей для туристів:

Альпінізм і скелелазіння; Печерний дайвінг; Водіння автомобіля; Верхова їзда; Параглайдинг (польоти на параплані); Катання на гірських велосипедах; Піші походи; Їзда на мотоциклі; Скайдайвінг; Забіги биків.

Експерти наполегливо радять туристам, які наважилися на екстремальний відпочинок переконатися, що вони пройшли належну підготовку. Не зайвим буде заручитися підтримкою досвідченого інструктора та обов'язково мати страховку.

Небезпечні фото

Однією з причин, через які може постраждати турист на відпочинку, є також і селфі. Часом мандрівники ризикують життям і здоров'ям заради ефектних фото. Торік американець Генрі Стоун намагався зробити селфі на фоні одного з найпотужніших гавайських вулканів, але ледь не провалився в кратер. Чоловік дивом врятувався від розпеченої лави.

Ще один відчайдушний американець у штаті Вайомінг намагався зробити селфі з ведмедем. Чоловікові пощастило, що тварину це не розлютило і він просто втік.