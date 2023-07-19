Туристические эксперты исследовали наиболее опасные для жизни туристические активности. Рейтинг рискованных видов отдыха возглавил горный альпинизм.
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Рискованный рейтинг
Самым опасным туристическим занятием признали альпинизм из-за высочайшего процента смертельных инцидентов. Самой смертоносной горой в мире назвали вершину Аннапурна в Непале. Но даже и горы в Европе могут скрывать смертельную опасность: на самой высокой точке в Альпах – горе Монблан – ежегодно погибает около 100 человек.
На второй позиции в рейтинге рискованных занятий для туристов – пещерный дайвинг. Во время такого отдыха погибает примерно один турист на три тысячи. Закрывает тройку смертельных активностей вождение автомобиля. Дело в том, что путешественники часто арендуют машину, не зная в совершенстве правила дорожного движения страны. И, к сожалению, порой пренебрегают безопасностью.
Полный рейтинг смертельно опасных активностей для туристов:
- Альпинизм и скалолазание;
- Пещерный дайвинг;
- Вождение автомобиля;
- Верховая езда;
- Параглайдинг (полёты на параплане);
- Катание на горных велосипедах;
- Пешие походы;
- Езда на мотоцикле;
- Скайдайвинг;
- Забеги быков.
Эксперты настойчиво советуют туристам, решившимся на экстремальный отдых, убедиться, что они прошли надлежащую подготовку. Важно также получить консультацию опытного инструктора и обязательно иметь страховку.
Опасные фото
Одной из причин, по которым может пострадать турист на отдыхе, является также и селфи. Порой путешественники рискуют жизнью и здоровьем ради эффектных фото. В прошлом году американец Генри Стоун пытался сделать селфи на фоне одного из самых мощных гавайских вулканов, но едва не провалился в кратер. Муж чудом спасся от раскаленной лавы.
Еще один отчаянный американец в штате Вайоминг пытался сделать селфи с медведем. Мужчине повезло, что животное это не разозлило и он просто скрылся.