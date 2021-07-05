Які спеціальності будуть найзатребуванішими у Швеції в найближчі 5 років

Arbetsförmedlingen (Шведська державна служба зайнятості) оновила рейтинг професій, на які буде найбільший попит до 2026 року. Зважаючи на пандемію та її наслідки, не дивно, що більша частина цього рейтингу присвячена сфері охорони здоров'я.

Затребуваними до 2026 року у Швеції будуть: всі медичні спеціалісти, теслярі, розробники програмного забезпечення, викладачі та інженери. Прогноз щодо своєї професії людина може переглянути на веб-сайті Шведської державної служби зайнятості.

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Які професії у Швеції матимуть попит до 2026 року

Попри наслідки пандемії, ми вважаємо, що на кількох ділянках ринку праці будуть хороші можливості для працевлаштування. Але також очевидно, що здобута освіта має велике значення для протистояння конкуренції за роботу,

– зазначила у пресрелізі Інгрід Віклунд Рос, аналітик ринку праці Шведської державної служби зайнятості.

У Arbetsförmedlingen також прогнозують посилення конкуренції за робочі місця у сферах продажів, закупівель та маркетингу, фінансів та адміністрації та культури. За оцінками, в готельно-ресторанній галузі попит на персонал буде різноманітним.

Ось спеціальності, в які слід інвестувати протягом наступних п'яти років у Швеції:

Медсестринство;

Акушерство;

Дошкільне навчання;

Лікарська справа;

Розробка програмного забезпечення та систем;

Системний аналіз та ІТ-архітектура;

Стоматологія;

Водіння автобусів та трамваїв;

Будівництво та вентиляція листового металу;

Електрика;

Кулінарія;

Медичний секретаріат та адміністрація сфери догляду;

Декораторська справа;

Особисте асистування;

Зварювальна справа;

Столярства та теслярство.

Найперспективнішою сферою діяльності у Швеції є медицина / Фото Unsplash

Для порівняння, в Україні серед професій майбутнього Національне агентство кваліфікацій визначає наступні:

Розробник програмного забезпечення; Професіонал у роботі з клієнтами; Розробник інтернет-контенту; Онлайн-учитель; Коуч-тренер; Фітнес-тренер; Фахівець із цифрового маркетингу; Аналітик Big Data; Менеджер (управитель) спільноти; Інженер-еколог; Інженер лікарні; Фахівець із кібербезпеки (кіберполіцейський); Менеджер (управитель) з утилізації відходів; 3D-архітектор та інженер; Розробник смарт-пристроїв; Імідж-консультант; Менеджер (управитель) з інновацій; Інженер-генетик; Фахівець із підвищення кваліфікації персоналу; Внутрішній торговий представник; Фахівець з електронної комерції; Психотерапевт; Професіонал із відновлюваної та альтернативної енергетики; Фінансовий менеджер (управитель); Персональний онлайн-доглядач; Аналітик квантового машинного навчання; Менеджер (управитель) платного трафіку; Аналітик соціальних мереж; Веб-розробник; UX-дизайнер.

Найперспективнішою сферою діяльності в Україні є ІТ / Фото Unsplash