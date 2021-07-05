Востребованными до 2026 года в Швеции будут: все медицинские специалисты, плотники, разработчики программного обеспечения, преподаватели и инженеры. Прогноз по своей профессии человек может посмотреть на сайте Шведской государственной службы занятости.

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Какие профессии в Швеции будут востребованы до 2026 года

Несмотря на последствия пандемии, мы считаем, что на нескольких участках рынка труда будут хорошие возможности для трудоустройства. Но также очевидно, что полученное образование имеет большое значение для противостояния конкуренции за работу,

– отметила в пресс-релизе Ингрид Виклунд Росс, аналитик рынка труда Шведской государственной службы занятости.

В Arbetsförmedlingen также прогнозируют усиление конкуренции за рабочие места в сферах продаж, закупок и маркетинга, финансов и администрации и культуры. По оценкам, в гостинично-ресторанной отрасли спрос на персонал будет разнообразным.

Вот специальности, в которые следует инвестировать в течение следующих пяти лет в Швеции:

Медсестринство;

Акушерство;

Дошкольное обучение;

Врачебное дело;

Разработка программного обеспечения и систем;

Системный анализ и ИТ-архитектура;

Стоматология;

Вождение автобусов и трамваев;

Строительство и вентиляция листового металла;

Э лектричество;

Кулинария;

Медицинский секретариат и администрация сферы ухода;

Декорация;

Личное ассистирования;

Сварочное дело;

С толярничество и плотничество.

Самой перспективной сферой деятельности в Швеции является медицина / Фото Unsplash

Для сравнения, в Украине среди профессий будущего Национальное агентство квалификаций определяет следующие:

Разработчик программного обеспечения; Профессионал в работе с клиентами; Разработчик интернет-контента; Онлайн-учитель; Коуч-тренер; Фитнес-тренер; Специалист по цифровому маркетингу; Аналитик Big Data; Менеджер (управляющий) сообщества; Инженер-эколог; Инженер больницы; Специалист по кибербезопасности (киберполицейских) Менеджер (управляющий) по утилизации отходов; 3D-архитектор и инженер; Разработчик смарт-устройств; Имидж-консультант; Менеджер (управляющий) по инновациям; Инженер-генетик; Специалист по повышению квалификации персонала; Внутренний торговый представитель; Специалист по электронной коммерции; Психотерапевт; Профессионал с возобновляемой и альтернативной энергетики; Финансовый менеджер (управляющий); Персональный онлайн-смотритель; Аналитик квантового машинного обучения; Менеджер (управляющий) платного трафика; Аналитик социальных сетей; Веб-разработчик; UX-дизайнер.