Той, хто порушує закон, яким регулюються садові роботи у Німеччині може заплатити штраф в розмірі від 50 євро до навіть 100 тисяч євро. І неважливо, скоїла людина правопорушення навмисно чи через необережність та незнання.

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На все свій час

З настанням весняного потепління німецькі садівники починають активні роботи біля своїх житлових будинків та дач: прибирають листя, удобрюють ґрунт, висаджують рослини, стрижуть газони тощо. Але є садові роботи, від яких у певний проміжок часу краще утриматися, інакше можна отримати великий штраф. У Німеччині з цим дуже суворо.

Наприклад, якщо людина має бажання видалити бур'яни, які псують живу огорожу, або провести радикальну обрізку кущів та дерев, то зробити це потрібно ще до настання весни. Тому, хто не встиг це зробити, навіть на початку березня загрожує штраф. Бо згідно з Федеральним законом про охорону навколишнього середовища (параграф 39, пункт 5), в період з 1 березня по 30 вересня по всій країні заборонено вирубувати й обрізати дерева, а також помітно стригти кущі, живу огорожу та інші дерево-чагарникові насадження.

Цей закон спрямований на захист не флори, а фауни: дрібних тварин, птахів, комах. Адже навесні багато тварин шукають притулку саме в живих огорожах і чагарниках. Наприклад, птахи часто будують там гнізда й виводять пташенят.

У період з березня по жовтень у Німеччині дозволені лише поверхневі роботи з обрізки кущів і живої огорожі. Можна хіба що надавати їм привабливого вигляду. Наприклад, коригувати форму і стригти гілки, які сильно розрослися. При цьому потрібно дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб не нашкодити тваринам.

Розміри штрафів

У різних федеральних землях за подібні адміністративні правопорушення розміри штрафів різняться. Також вони залежать від того, наскільки радикально були обрізані гілки дерев або підрізані кущі.

Для прикладу, у Баварії порушення термінів обрізки живої огорожі загальною довжиною до 10 метрів або її повна вирубка в недозволений для цього час обійдеться в суму від 50 до 1000 євро. А в Мекленбурзі-Передній Померанії розмір штрафу може сягати до 100 тисяч євро.

Винятки з правил

У виняткових ситуаціях обрізка кущів та дерев проводиться в недозволений час за розпорядженням місцевої влади. Наприклад, гілки з придорожніх насаджень можуть прибирати цілий рік, якщо крони дерев або кущі виступають на проїжджу частину або залізницю, заважають руху транспортних засобів тощо.

Також обрізають гілки та спилюють дерева у випадках, коли вони можуть загрожувати перехожим. Найчастіше це роблять у періоди сильних вітрів.

Є садові роботи, за які в Німеччині можна отримати штраф / Фото Unsplash