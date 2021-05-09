Тот, кто нарушает закон, которым регулируются садовые работы в Германии может заплатить штраф в размере от 50 евро до даже 100 тысяч евро . И неважно, совершил человек правонарушения умышленно или по неосторожности и незнанию.

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Всему свое время

С наступлением весеннего потепления немецкие садоводы начинают активные работы у своих жилых домов и дач: убирают листья, удобряют почву, высаживают растения, стригут газоны и тому подобное. Но есть садовые работы, от которых в определенный промежуток времени лучше воздержаться, иначе можно получить крупный штраф. В Германии с этим очень строго.

Например, если человек желает удалить сорняки, которые портят живую изгородь, или провести радикальную обрезку кустов и деревьев, то сделать это нужно еще до наступления весны. Тому, кто не успел это сделать, даже в начале марта грозит штраф. Потому согласно Федеральному закону об охране окружающей среды (пункт 39, пункт 5), в период с 1 марта по 30 сентября по всей стране запрещено вырубать и обрезать деревья, а также заметно стричь кусты, живую изгородь и другие древесно-кустарниковые насаждения.

Этот закон направлен на защиту не флоры, а фауны : мелких животных, птиц, насекомых. Ведь весной многие животные ищут убежища именно в живых изгородях и кустарниках. Например, птицы часто строят там гнезда и выводят птенцов.

В период с марта по октябрь в Германии разрешены только поверхностные работы по обрезке кустов и живой изгороди. Можно разве что оформлять их привлекательный вид. Например, корректировать форму и стричь ветви, которые сильно разрослись. При этом нужно соблюдать все меры безопасности, чтобы не навредить животным.

Размеры штрафов

В разных федеральных землях за подобные административные правонарушения размеры штрафов различаются. Также они зависят от того, насколько радикально были обрезаны ветви деревьев или подрезаны кусты.

Например, в Баварии нарушение сроков обрезки живой изгороди общей длиной до 10 метров или ее полная вырубка в неположенное для этого время обойдется в сумму от 50 до 1000 евро . А в Мекленбурге-Передней Померании размер штрафа может достигать до 100 тысяч евро .

Исключения из правил

В исключительных ситуациях обрезка кустов и деревьев проводится в неположенное время по распоряжению местных властей. Например, ветви из придорожных насаждений могут подстригать целый год, если кроны деревьев или кусты выступают на проезжую часть или железную дорогу, мешают движению транспортных средств и тому подобное.

Также обрезают ветви и спиливают деревья в случаях, когда они могут угрожать прохожим . Чаще всего это делают в периоды сильных ветров.

Есть садовые работы, за которые в Германии можно получить штраф / Фото Unsplash