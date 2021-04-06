Працівникам у Чехії підвищили зарплати та знизили податки: актуальні цифри 2021

У 2021 році мінімальну зарплату в Чехії збільшено до 15 200 крон (приблизно 580 євро). Одночасно підвищилися ставки мінімальних зарплат, які встановлено для окремих категорій працівників, а також розміри платні для працівників бюджетної сфери. Зокрема, вчителі зароблятимуть у середньому на 4% більше, медики й працівники соціальних служб – на 10% більше.

Згідно з оцінками Міністерства праці й соціальної політики Чехії, тільки 4% зайнятих осіб отримують "мінімалку". Натомість середня зарплата по країні значно вища: у 2020 році, як підрахувала Чеська статистична служба, вона становила 34 077 крон, тобто понад 1300 євро. При цьому рівень зарплат у столиці країни – Празі може бути на 25 – 50% (залежно від галузі) вищим, ніж у решті регіонів. Якщо ж говорити про найнижчі рівні зарплат, то вони зафіксовані у Злінському і Карловарському краях Чехії.

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Сайт Gostudy.cz опублікував рейтинг середніх заплат у різних сферах чеської економіки. Перші позиції у ньому посідають керівники компаній, чия винагорода перебуває в інтервалі 125 – 150 тисяч крон на місяць, і фінансові менеджери, що заробляють від 73 тисяч до 122 тисяч крон на місяць.

Курс крони в Україні становить 1, 16 гривні. Тобто 100 крон дорівнюють 116 гривням.

Кваліфіковані працівники заробляють найбільше / Фото Pexels

До категорії з зарплатами 40 – 50 тисяч крон на місяць входять юристи, ІТ-фахівці, лікарі, бухгалтери, маркетологи. Водночас некваліфіковані працівники зможуть заробити у межах 13 – 20 тисяч крон на місяць, медсестри й санітари – 16 – 24 тисячі крон на місяць.

З 1 лютого 2021 року в Чехії істотно знизилося податкове навантаження на заробітну платню. Зокрема, було скасоване поняття так званої "супервалової зарплати" (superhruba mzda), з якої досі нараховувався податок на доходи. А сама ставка податку зменшилася з 20% до 15%.

У Чехії знизились податки / Фото Pexels

Тільки особи, що заробляють у 4 рази більше, ніж розмір середньої зарплати по країні, платитимуть 23%. Крім того, збільшилися й обсяги податкових відшкодувань, які має право отримати платник упродовж року.

Як вважають у місцевому Міністерстві фінансів, такі новації важливі насамперед для людей з низьким і середнім рівнем доходів і дають змогу їм заощаджувати до 1 тисячі крон щомісяця.