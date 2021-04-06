В 2021 году минимальную зарплату в Чехии увеличили до 15 200 крон (примерно 580 евро). Одновременно повысились и ставки минимальных зарплат, установленных для отдельных категорий работников, а также размеры платы для работников бюджетной сферы. В частности, учителя будут зарабатывать в среднем на 4% больше, медики и работники социальных служб – на 10% больше.

Согласно оценкам Министерства труда и социальной политики Чехии, только 4% занятых лиц получают "минималку". Зато средняя зарплата по стране значительно выше: в 2020 году, как подсчитала Чешская статистическая служба, она составляла 34 077 крон, то есть более 1300 евро. При этом уровень зарплат в столице страны – Праге может быть на 25 – 50% (в зависимости от отрасли) выше, чем в других регионах. Если же говорить о самых низких уровнях зарплат, то они зафиксированы в Злинским и Карловарском краях Чехии.

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Сайт Gostudy.cz опубликовал рейтинг средних зарплат в различных сферах чешской экономики. Первые позиции в нем занимают руководители компаний, чьи вознаграждения находятся в интервале 125 – 150 тысяч крон в месяц, и финансовые менеджеры, зарабатывающие от 73 тысяч до 122 тысяч крон в месяц.

Курс кроны в Украине составляет 1, 16 гривны. То есть 100 крон равны 116 гривнам.

Квалифицированные работники зарабатывают наибольше / Фото Pexels

В категорию с зарплатами 40 – 50 тысяч крон в месяц входят юристы, IT-специалисты, врачи, бухгалтеры, маркетологи. В то же время неквалифицированные работники могут заработать в пределах 13-20 тысяч крон в месяц, медсестры и санитары – 16 – 24 тысячи крон в месяц.

С 1 февраля 2021 в Чехии существенно снизилась налоговая нагрузка на заработную плату. В частности, была отменена норма о так называемой "суперваловой зарплате" (superhruba mzda), с которой до сих пор начислялся налог на доходы. А сама ставка налога уменьшилась с 20% до 15%.

В Чехии снизились налоги / Фото Pexels

Только лица, зарабатывающие в 4 раза больше, чем размер средней зарплаты по стране, будут платить 23%. Кроме того, увеличились и объемы налоговых возмещений, которые вправе получить плательщик в течение года.

Как считают в местном Министерстве финансов, такие новации важны прежде всего для людей с низким и средним уровнем доходов и позволят им экономить до 1 тысячи крон в месяц.