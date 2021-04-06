Робота в Польщі 2021: кого шукають та скільки готові платити

Пандемія внесла свої корективи у ринок праці Польщі. Проте 9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям попри пандемію та планують надалі наймати заробітчан. Аналізуємо теперішню ситуацію: які спеціальності у попиті, скільком людям вдалося знайти роботу та скільки польські роботодавці готові платити новим працівникам.

У 2021 році Польща зацікавлена у залученні українців до різних робіт. Уряд наголошує на потребі сезонних працівників для збору урожаю. Але опитування роботодавців показало, що бізнесмени у Польщі зацікавлені у довготривалій співпраці.

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Кого потребують роботодавці

За минулий тиждень кількість пропозицій на ринку праці скоротилася на 2,5 тисячі у порівнянні з попереднім періодом. При цьому 6 тисяч осіб у цей час були працевлаштованими. Це хороші показники, якщо враховувати той факт, що протягом березня знайти нову роботу вдавалося в середньому 2,5 тисячам людям за тиждень. Всього за минулий тиждень у Польщі було виставлено майже 50 тисяч вакансій.

Опитування OLX Робота 358 польських роботодавців у березні 2021 року продемонструвало, що найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах:

будівництво – 30 відсотків

логістика та перевезення – 25 відсотків

сфера обслуговування та громадське харчування – 20 відсотків

виробництво – 11 відсотків

Найчастіше польські роботодавці пропонують роботу у сфері будівництва / Фото Depositphotos

Також 56 відсотків опитаних роботодавців розповіли, що вже наймають іноземців на роботу, ще 14 відсотків розглядають таку можливість, 17 відсотків респондентів зазначили, що у них були тільки робітники з Польщі, а у 15 відсотків раніше працювали люди з інших країн.

Найчастіше польські роботодавці беруть українців на роботу через рекомендації знайомих або через спеціальні сайти з пошуку роботи.

9 з 10 польських роботодавців не урізали зарплати українцям та планують надалі їх наймати заробітчан / Фото Depositphotos

Запрошення на сезонні роботи

Цікаво, що сезонних працівників бажає наймати невелика кількість польських підприємців. Більшість налаштовані на довготривалу співпрацю. Так 42 відсотки опитаних поділилися, що хочуть наймати українців на довгий період з перспективою постійного проживання. Ще 36 відсотків готові пропонувати роботу на рік і більше.

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Втім, представники влади, на противагу бізнесменам, закликають українців саме до сезонних робіт. Під час розмови про стратегічне партнерство Польщі й України, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підкреслив, що без українців економічне зростання в Польщі не було б таким динамічним. За його словами, українським мігрантам не потрібно боятися за легальність свого перебування в Польщі під час пандемії. Він закликав українців робити візи та приїжджати працювати до Польщі цього року.

Голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек висловився про те, що без масового приїзду сезонних працівників з України у Польщі може виникнути катастрофічна ситуація зі збором фруктів та ягід. На полях і в садах може залишитися багато незібраного врожаю.

Польща потребує сезонних працівників для збору урожаю/ Фото Depositphotos

Заробітна платня

Здебільшого польські роботодавці у виставлених за минулий тиждень вакансіях вказували мінімальний або близький до мінімального рівень зарплатні. Отримати таку роботу відносно легко навіть для людей без досвіду роботи.

Є і достатня кількість вакансій з оплатою 3-4 тисячі злотих. Щоб отримати роботу із таким рівнем зарплатні, потрібно мати певний досвід або пройти шлях підтвердження диплому.

Зарплати, вказані у вакансіях роботи в Польщі у березні 2021 року / Зображення poland-consult.com

Експерти також прогнозують зростання кількості вакансійнайближчим часом.