Работа в Польше 2021: кого ищут и сколько готовы платить
Пандемия внесла свои коррективы в рынок труда Польши. Однако 9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию и планируют в дальнейшем нанимать украинских работников. Анализируем нынешнюю ситуацию: какие специальности в спросе, скольким людям удалось найти работу и сколько польские работодатели готовы платить новым работникам.
Источник:24 канал
В 2021 году Польша заинтересована в привлечении украинцев к различным работам. Правительство подчеркивает необходимость сезонных работников для сбора урожая. Но опрос работодателей показал, что бизнесмены в Польше заинтересованы в долговременном сотрудничестве.
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В ком нуждаются работодатели
За прошедшую неделю количество предложений на рынке труда сократилась на 2,5 тысячи по сравнению с предыдущим периодом. При этом 6 тысяч человек в это время были трудоустроены. Это хорошие показатели, если учитывать тот факт, что в течение марта найти новую работу удавалось в среднем 2,5 тысячам людям за неделю. Всего за прошедшую неделю в Польше было выставлено почти 50 тысяч вакансий.
Опросы OLX Работа среди 358 польских работодателей в марте 2021 года продемонстрировали, что больше всего польские работодатели предлагают работу в таких сферах:
- строительство – 30 процентов
- логистика и перевозки – 25 процентов
- сфера обслуживания и общественное питание – 20 процентов
- производство – 11 процентов
Чаще всего польские работодатели предлагают работу в сфере строительства / Фото Depositphotos
Также 56 процентов опрошенных работодателей рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14 процентов рассматривают такую возможность, 17 процентов респондентов отметили, что у них были только рабочие из Польши, а в 15 процентов ранее работали люди из других стран.
9 из 10 польских работодателей не урезали зарплаты украинцам и планируют в дальнейшем их нанимать / Фото Depositphotos
Приглашение на сезонные работы
Интересно, что сезонных работников желает нанимать небольшое количество польских предпринимателей. Большинство настроены на долговременное сотрудничество. Так 42 процента опрошенных поделились, что хотят нанимать украинцев на долгий период с перспективой постоянного проживания. Еще 36 процентов готовы предлагать работу на год и более.
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Впрочем, представители власти, в противовес бизнесменам, призывают украинцев именно к сезонным работам. Во время разговора о стратегическом партнерстве Польши и Украины, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что без украинцев экономический рост в Польше не был бы таким динамичным. По его словам, украинским мигрантам не нужно бояться за легальность своего пребывания в Польше во время пандемии. Он призвал украинцев делать визы и приезжать работать в Польшу этого года.
Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек высказался о том, что без массового приезда сезонных работников из Украины в Польше может возникнуть катастрофическая ситуация со сбором фруктов и ягод. На полях и в садах может остаться много несобранного урожая.
Польша требует сезонных работников для сбора урожая / Фото Depositphotos
Заработная плата
В основном польские работодатели в выставленных за прошедшую неделю вакансиях указывали минимальный или близкий к минимальному уровень зарплаты. Получить такую работу относительно легко даже для людей без опыта работы.
Есть и достаточное количество вакансий с оплатой 3-4 тысячи злотых. Чтобы получить работу с таким уровнем зарплаты, нужно иметь определенный опыт или пройти путь подтверждения диплома.
Зарплаты, указанные в вакансиях работы в Польше в марте 2021 года / Картинка poland-consult.com
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