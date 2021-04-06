Пандемия внесла свои коррективы в рынок труда Польши. Однако 9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию и планируют в дальнейшем нанимать украинских работников. Анализируем нынешнюю ситуацию: какие специальности в спросе, скольким людям удалось найти работу и сколько польские работодатели готовы платить новым работникам.

В 2021 году Польша заинтересована в привлечении украинцев к различным работам. Правительство подчеркивает необходимость сезонных работников для сбора урожая. Но опрос работодателей показал, что бизнесмены в Польше заинтересованы в долговременном сотрудничестве .

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В ком нуждаются работодатели

За прошедшую неделю количество предложений на рынке труда сократилась на 2,5 тысячи по сравнению с предыдущим периодом. При этом 6 тысяч человек в это время были трудоустроены. Это хорошие показатели, если учитывать тот факт, что в течение марта найти новую работу удавалось в среднем 2,5 тысячам людям за неделю. Всего за прошедшую неделю в Польше было выставлено почти 50 тысяч вакансий .

Опросы OLX Работа среди 358 польских работодателей в марте 2021 года продемонстрировали, что больше всего польские работодатели предлагают работу в таких сферах :

строительство – 30 процентов

– логистика и перевозки – 25 процентов

– сфера обслуживания и общественное питание – 20 процентов

– производство – 11 процентов

Чаще всего польские работодатели предлагают работу в сфере строительства / Фото Depositphotos

Также 56 процентов опрошенных работодателей рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14 процентов рассматривают такую возможность, 17 процентов респондентов отметили, что у них были только рабочие из Польши, а в 15 процентов ранее работали люди из других стран.

Чаще всего польские работодатели берут украинцев на работу по рекомендации знакомых или через специальные сайты по поиску работы.

9 из 10 польских работодателей не урезали зарплаты украинцам и планируют в дальнейшем их нанимать / Фото Depositphotos

Приглашение на сезонные работы

Интересно, что сезонных работников желает нанимать небольшое количество польских предпринимателей. Большинство настроены на долговременное сотрудничество . Так 42 процента опрошенных поделились, что хотят нанимать украинцев на долгий период с перспективой постоянного проживания. Еще 36 процентов готовы предлагать работу на год и более.

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Впрочем, представители власти , в противовес бизнесменам, призывают украинцев именно к сезонным работ ам . Во время разговора о стратегическом партнерстве Польши и Украины, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что без украинцев экономический рост в Польше не был бы таким динамичным. По его словам, украинским мигрантам не нужно бояться за легальность своего пребывания в Польше во время пандемии. Он призвал украинцев делать визы и приезжать работать в Польшу этого года.

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек высказался о том, что без массового приезда сезонных работников из Украины в Польше может возникнуть катастрофическая ситуация со сбором фруктов и ягод . На полях и в садах может остаться много несобранного урожая.

Польша требует сезонных работников для сбора урожая / Фото Depositphotos

Заработная плата

В основном польские работодатели в выставленных за прошедшую неделю вакансиях указывали минимальный или близкий к минимальному уровень зарплаты. Получить такую работу относительно легко даже для людей без опыта работы.

Есть и достаточное количество вакансий с оплатой 3-4 тысячи злотых . Чтобы получить работу с таким уровнем зарплаты, нужно иметь определенный опыт или пройти путь подтверждения диплома.

Зарплаты, указанные в вакансиях работы в Польше в марте 2021 года / Картинка poland-consult.com