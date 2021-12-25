У добірці представлені як колядки, так і пісні, які отримали міжнародне визнання, тому були перекладені багатьма мовами. Тексти цих пісень добре відомі жителям України та Польщі.

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Різдвяні пісні, які співають і в Польщі, і в Україні

"Щедрик"

Композиція Миколи Леонтовича, яка стала відомою на весь світ як Carol of the Bells, є справжньою гордістю України. Не дивно, що переспівати її спробували й в Польщі.

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"Тиха ніч"

Колядка "Тиха ніч" є однією з найпопулярніших в Україні. Але походження у неї не українське, а австрійське. Колядка походить від австрійської різдвяної пісні Stille Nacht! Heilige Nacht!, яка підкорила світ понад 200 років тому. Її виконують у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Америці та навіть у Кореї. В Польщі, до речі, колядка не менш популярна, ніж в Україні.

"Тиха ніч" українською: дивіться відео

"Тиха ніч" польською: дивіться відео

"У Вифлеємі днесь Марія"

Популярна у Польщі колядка Przybieżeli do Betlejem стала добре відомою в Україні. Її знають під назвою "У Вифлеємі днесь Марія".

"У Вифлеємі днесь Марія" українською: дивіться відео

"У Вифлеємі днесь Марія" польською: дивіться відео

"Небо і земля нині торжествують"

Українську колядку "Небо і земля нині торжествують" також виконують на зимові свята у Польщі. У сусідній країні вона знана під назвою Dzisiaj w Betlejem.

"Небо і земля нині торжествують" українською: дивіться відео

"Небо і земля нині торжествують" польською: дивіться відео

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Динамічна, доброзичлива, позитивна українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю" чудово передає обряди та звичаї, пов'язані з новорічно-різдвяними піснями. У Польщі цю колядку також залюбки співають.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" українською: дивіться відео

"Добрий вечір тобі, пане господарю" польською: дивіться відео

Jingle Bells

Одну з найпопулярніших різдвяних американських пісень переклали багатьма мовами світу. Здобула славу композиція також в Польщі та Україні.

Jingle Bells українською: дивіться відео

Jingle Bells польською: дивіться відео

Last Christmas

З усіх різдвяних пісень на Last Christmas створено чи не найбільшу кількість переспівів. У польській версії композиція звучить як Kolęda dwóch serc.

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Last Christmas польською: дивіться відео