В подборке представлены как колядки, так и песни, получившие международное признание, которые поэтому были переведены на многие языки. Тексты песен хорошо известны жителям Украины и Польши.
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Рождественские песни, которые поют и в Польше, и в Украине
"Щедрик"
Композиция Николая Леонтовича, ставшая известной на весь мир как Carol of the Bells, является настоящей гордостью Украины. Неудивительно, что перепеть ее попробовали и в Польше.
"Щедрик" на украинском: смотрите видео
"Щедрик" на польском: смотрите видео
"Тиха ніч"
Колядка "Тихая ніч" – одна из самых популярных в Украине. Но происхождение у нее не украинское, а австрийское. Колядка происходит от австрийской рождественской песни Stille Nacht! Heilige Nacht!, покорившей мир более 200 лет назад. Ее выполняют в Германии, Франции, Испании, Италии, Америке и даже в Корее. В Польше, кстати, колядка не менее популярна, чем в Украине.
"Тиха ніч" на украинском: смотрите видео
"Тиха ніч" на польском: смотрите видео
"У Вифлеємі днесь Марія"
Популярная в Польше колядка Przybieżeli do Betlejem стала хорошо известна в Украине. Ее знают под названием "У Вифлеємі днесь Марія".
"У Вифлеємі днесь Марія" на украинском: смотрите видео
"У Вифлеємі днесь Марія" на польском: смотрите видео
"Небо і земля нині торжествують"
Украинскую колядку "Небо и земля нині торжествуют" также исполняют на зимние праздники в Польше. В соседней стране она известна под названием Dzisiaj w Betlejem.
"Небо і земля нині торжествують" на украинском: смотрите видео
"Небо і земля нині торжествують" на польском: смотрите видео
"Добрий вечір тобі, пане господарю"
Динамическая, дружелюбная, позитивная украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю" прекрасно передает обряды и обычаи, связанные с новогодними рождественскими песнями. В Польше эту колядку тоже охотно поют.
"Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском: смотрите видео
"Добрий вечір тобі, пане господарю" на польском: смотрите видео
Jingle Bells
Одну из самых популярных рождественских американских песен перевели на многие языки мира. Прославилась композиция также в Польше и Украине.
Jingle Bells на украинском: смотрите видео
Jingle Bells на польском: смотрите видео
Last Christmas
Из всех рождественских песен на Last Christmas создано едва ли не самое большое количество каверов. В польской версии композиция звучит как Kolęda dwóch serc.
Last Christmas на украинском: смотрите видео
Last Christmas на польском: смотрите видео