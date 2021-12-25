В подборке представлены как колядки, так и песни, получившие международное признание, которые поэтому были переведены на многие языки. Тексты песен хорошо известны жителям Украины и Польши.

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Рождественские песни, которые поют и в Польше, и в Украине

"Щедрик"

Композиция Николая Леонтовича, ставшая известной на весь мир как Carol of the Bells , является настоящей гордостью Украины. Неудивительно, что перепеть ее попробовали и в Польше.

"Щедрик" на украинском: смотрите видео

"Щедрик" на польском: смотрите видео

"Тиха ніч"

Колядка "Тихая ніч" – одна из самых популярных в Украине. Но происхождение у нее не украинское, а австрийское. Колядка происходит от австрийской рождественской песни Stille Nacht! Heilige Nacht! , покорившей мир более 200 лет назад. Ее выполняют в Германии, Франции, Испании, Италии, Америке и даже в Корее. В Польше, кстати, колядка не менее популярна, чем в Украине.

"Тиха ніч" на украинском: смотрите видео

"Тиха ніч" на польском: смотрите видео

"У Вифлеємі днесь Марія"

Популярная в Польше колядка Przybieżeli do Betlejem стала хорошо известна в Украине. Ее знают под названием "У Вифлеємі днесь Марія".

"У Вифлеємі днесь Марія" на украинском: смотрите видео

"У Вифлеємі днесь Марія" на польском: смотрите видео

"Небо і земля нині торжествують"

Украинскую колядку "Небо и земля нині торжествуют" также исполняют на зимние праздники в Польше. В соседней стране она известна под названием Dzisiaj w Betlejem.

"Небо і земля нині торжествують" на украинском: смотрите видео

"Небо і земля нині торжествують" на польском: смотрите видео

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Динамическая, дружелюбная, позитивная украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю" прекрасно передает обряды и обычаи, связанные с новогодними рождественскими песнями. В Польше эту колядку тоже охотно поют.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском: смотрите видео

"Добрий вечір тобі, пане господарю" на польском: смотрите видео

Jingle Bells

Одну из самых популярных рождественских американских песен перевели на многие языки мира. Прославилась композиция также в Польше и Украине.

Jingle Bells на украинском: смотрите видео

Jingle Bells на польском: смотрите видео

Last Christmas

Из всех рождественских песен на Last Christmas создано едва ли не самое большое количество каверов. В польской версии композиция звучит как Kolęda dwóch serc .

Last Christmas на украинском: смотрите видео