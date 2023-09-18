Якщо знайдуть – вилучатимуть: що заборонено пересилати поштою

В Україні впроваджуються нові правила поштових відправлень. Кабінет міністрів затвердив оновлений перелік заборонених вкладень.

У разі виявлення речей зі списку – їх вилучатимуть. Що саме відтепер суворо заборонено до відправлення поштою як всередині країни, так і за кордон – далі у матеріалі.

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Відповідна ініціатива відкриває нову сторінку у поштовому обслуговуванні та гостро ставить питання про те, що можна і не можна пересилати через пошту.

Новий перелік заборонених речей до пересилання поштою

У внутрішніх поштових відправленнях заборонено відправляти:

національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;

харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

зброю;

легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

біологічні агенти тощо.

Щодо міжнародних поштових відправлень, то заборонено наступне:

дозволи на носіння зброї;

трудові книжки;

військові квитки та інші документи, які посвідчують особу.

Чи існують винятки?

Водночас, як у кожній ситуації, є виняток з правила. Наприклад, паспорти громадянина України для виїзду за кордон і деякі інші документи можуть відправлятися в міжнародних поштових відправленнях. Також, у період воєнного стану, встановленого на території України, можуть діяти окремі виключення.

Нові правила вимагають від операторів поштового зв'язку та митних органів ретельного дотримання і контролю. Вони зобов'язані вилучати заборонені вкладення з поштових відправлень і повідомляти про це Національній поліції.

Що заборонено пересилати поштою​ / Фото UnSplash

Що роблять при виявленні?

Негайно повідомляється правоохоронцям в разі виявлення наступних предметів та речовин:

вогнепальної зброї усіх видів, основних частин зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойових припасів, засобів ініціювання вибуху, вибухових речовин, легкозаймистих або інших небезпечних речовин, якщо інше не передбачено законодавством;

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;

токсичних та радіоактивних речовин, ртуті, кислот, отруйних, їдких речовин;

біологічних агентів (мікроорганізмів, вірусів, біологічних токсинів, часток або інших інфекційних речовин як природного походження, так і генетично модифікованих, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин).

Щодо валюти, національна валюта повертається відправнику або пересилається адресатові поштовим переказом, а іноземна валюта вилучена з поштових відправлень пересилається відправнику чи адресатові в листі з оголошеною цінністю.

Ці зміни створюють новий контекст для поштової служби, який спрямований на забезпечення безпеки й дотримання закону. Тож будьте обережні та враховуйте ці обмеження, коли відправляєте щось поштою.