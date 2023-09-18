В случае обнаружения вещей из списка – их будут изымать. Что именно отныне строго запрещено к отправке по почте как внутри страны, так и за границу далее в материале.

Читайте также Запретные вещи больше не выбрасывают: аэропорт Варшавы запустил уникальную услугу

Соответствующая инициатива открывает новую страницу в почтовом обслуживании и остро задает вопрос о том, что можно и нельзя пересылать по почте.

Новый список запрещенных вещей к пересылке по почте

Во внутренних почтовых отправлениях запрещено отправлять:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие;

легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации;

биологические агенты и т.д.

Что касается международных почтовых отправлений, то запрещено следующее:

разрешения на ношение оружия;

трудовые книжки;

военные билеты и другие документы, удостоверяющие личность.

Есть ли исключения?

В то же время, как и в каждой ситуации, есть исключение из правила. К примеру, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и некоторые другие документы могут отправляться в международных почтовых отправлениях. Также в период военного положения, установленного на территории Украины, могут действовать отдельные исключения.

Новые правила требуют операторов почтовой связи и таможенных органов тщательного соблюдения и контроля. Они обязаны изымать запрещенные вложения из почтовых отправлений и сообщать об этом Национальной полиции.

Что запрещено пересылать по почте / Фото UnSplash

Что делают при обнаружении?

Немедленно сообщается правоохранителям в случае обнаружения следующих предметов и веществ:

огнестрельного оружия всех видов, основных частей оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, холодного оружия и других предметов, специально предназначенных для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), боевых припасов, средств инициирования взрыва, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся или других опасных веществ, если иное не предусмотрено законодательством;

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих специальному контролю в соответствии с законодательством;

токсичных и радиоактивных веществ, ртути, кислот, ядовитых, едких веществ;

биологических агентов (микроорганизмов, вирусов, биологических токсинов, частиц или других инфекционных веществ как природного происхождения, так и генетически модифицированных, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или другим путем создать опасность для людей, животных или растений).

Относительно валюты национальная валюта возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом, а иностранная валюта, изъятая из почтовых отправлений, пересылается отправителю или адресату в письме с объявленной ценностью.

Эти изменения создают новый контекст для почтовой службы, направленный на обеспечение безопасности и соблюдение закона. Будьте осторожны и учитывайте эти ограничения, когда отправляете что-то по почте.