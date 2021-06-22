У Німеччині до початку пандемії люди, які щодня використовували автомобіль, проводили у заторах приблизно 120 годин на рік, тобто 5 повних днів. Це пов'язано з аваріями та з нескінченними ремонтами доріг. Тільки до 2025 року в Німеччині заплановано понад 100 великих будівельних проєктів.

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Що не так з німецькими дорогами

Дорожня інфраструктура у Німеччині застаріла й занепала. Є пошкоджені траси та мости, що розвалюються. Лише у 2021 році утримання мережі автомобільних доріг обійдеться німцям у 4,5 мільярда євро.

На трафік зараз суттєво впливають вантажні перевезення. Важкі фури не лише спричиняють затори, а ще й псують дороги. Вісь однієї вантажівки завдає автобану приблизно такої шкоди, як тисяча осей легкових авто. До того ж вони виділяють велику кількість вуглекислого газу, що негативно впливає на навколишнє середовище. Не є достатньо екологічними й інноваційні суміші, які використовують для кращого покриття доріг.

Задля уникнення цієї проблеми деякі європейські країни більшу кількість товарів перевозять залізницею. Наприклад, у Швейцарії нині обговорюється можливість доставки вантажів в міста без допомоги фур і вантажних поїздів. Йдеться про підземну систему тунелів. Та це складний і довготривалий процес.

Правда про німецькі дороги: дивіться відео