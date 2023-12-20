Без бенгальських вогнів та запакованих подарунків: які святкові предмети не можна брати в літак

Перед Різдвом в авіагалузі настає дуже завантажений період. Пасажирам нагадали, які атрибути свята заборонено брати з собою в літак.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair перед гарячим сезоном зимових відпусток випустила нагадування для мандрівників. У ньому виписали різдвяні предмети, через які у клієнтів перевізника можуть бути проблеми.

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Заборонені різдвяні предмети

Через початок щорічного зимового потоку пасажирів в аеропортах, зростає завантаженість і поспіх. Тому пасажирів вирішили заздалегідь підготувати до того, що можна провозити на борту, а що ні.

У поспіху, пляшки з віскі та парфумерія будуть викидатися, а подарунки в святковому пакуванні конфіскують співробітники служби безпеки аеропорту. Щороку одна і та ж історія. Маючи це на увазі, ми склали зручний список того, що можна і що не можна брати, щоб без проблем пройти через службу безпеки аеропортів на Різдво,

– йдеться в зверненні авіакомпанії.

Що не можна брати в літак на Різдво:

Перш за все, варто подбати про цінні речі. Не слід класти в зареєстрований багаж коштовні годинники, дорогі гаджети, готівку або цінні фотографії. Якщо ці речі будуть пошкоджені або втрачені, ви не зможете отримати за них компенсацію. Цінні речі краще брати в ручну поклажу.

Категорично заборонено брати іграшки, схожі на зброю – іграшкові пістолети, гранати, дротики та спортивні битки.

Хлопавки, феєрверки та бенгальські вогні вважаються вибухонебезпечними та легкозаймистими предметами. Тому їх не можна брати на борт літака, а краще придбати вже після перельоту.

Подарунки у святковому пакуванні. Такі "‎загадкові" пакунки швидше за все відкриють на контролі, щоб перевірити, чи вони безпечні. Краще брати подарунковий папір із собою окремо і упаковувати подарунки вже згодом.

Пам'ятайте, що є обмеження щодо рідин. Алкоголь та косметика є досить популярними подарунками, але до ручної поклажі можна брати рідини сумарним об'ємом не більше 100 мілілітрів. Тому заборонено проносити: воду, алкоголь, сиропи, креми, масла, парфуми, спреї та різдвяні прикраси з рідиною (наприклад, снігові кулі).

Рідини в будь-якому об'ємі можна перевозити у зареєстрованому багажі. Також дозволено брати ті, які куплені перед вильотом в Duty Free.

Крихкі подарунки. Скляні та керамічні предмети краще надійно загорнути в пухирчасту плівку та упакувати в зареєстровану валізу.

Запаковані пакунки перевірятиме служба безпеки аеропорту / Фото Pexels

Правило "‎тришарового пакування", щоб все вмістилось у валізу

Спакувати всі різдвяні подарунки у багаж допоможе чарівне правило "тришарового пакування". Експерти з подорожей Wild Packs розказали про свою систему збору валізи. Цей лайфхак допоможе компактно розмістити речі, щоб у сумку вмістилося більше.