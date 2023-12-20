Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair перед жарким сезоном зимних отпусков выпустила напоминание для путешественников. В нем выписали рождественские предметы в багаже, из-за которых у клиентов могут быть проблемы.

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Запрещенные рождественские предметы

Из-за начала ежегодного зимнего потока пассажиров в аэропортах, растет загруженность и спешка. Потому пассажиров решили заблаговременно подготовить к тому, что можно провозить на борту, а что нет.

В спешке, бутылки с виски и парфюмерия будут выбрасываться, а подарки в праздничной упаковке конфискуют сотрудники службы безопасности аэропорта. Каждый год одна и та же история. Имея это в виду, мы составили удобный список того, что можно и что нельзя брать, чтобы без проблем пройти через службу безопасности аэропортов на Рождество,

– говорится в обращении авиакомпании.

Что нельзя брать в самолет на Рождество:

Прежде всего, стоит позаботиться о ценных вещах. Не следует класть в зарегистрированный багаж дорогие часы, гаджеты, наличные деньги или ценные фотографии. Если эти вещи будут повреждены или потеряны, вы не сможете получить компенсацию. Ценные вещи лучше брать в ручную кладь.

Категорически запрещено брать игрушки, похожие на оружие – пистолеты, гранаты, дротики и спортивные биты.

Хлопушки, фейерверки и бенгальские огни считаются взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами. Потому их нельзя брать на борт самолета, а лучше приобрести уже после перелета.

Подарки в праздничной упаковке. Такие "загадочные" пакеты, скорее всего, откроют на контроле, чтобы проверить, безопасны ли они. Лучше брать подарочную бумагу с собой отдельно и упаковывать подарки позже.

Помните, что есть ограничения по жидкостям. Алкоголь и косметика являются довольно популярными подарками, но в ручную кладь можно брать жидкости суммарным объемом не более 100 миллилитров. Поэтому запрещено проносить воду, алкоголь, сиропы, кремы, масла, духи, спреи и рождественские украшения с жидкостью (например, снежные шары).

Жидкости в любом объеме можно перевозить в зарегистрированном багаже. Также разрешено брать в салон те, которые куплены перед вылетом в Duty Free.

Хрупкие подарки. Стеклянные и керамические предметы лучше надежно завернуть в пузырчатую пленку и упаковать в зарегистрированный чемодан.

Упакованные пакеты будет проверять служба безопасности аэропорта / Фото Pexels

Правило "трехслойной упаковки", чтобы все уместилось в чемодан

Упаковать все рождественские подарки в багаж поможет волшебное правило "трехслойной упаковки". Эксперты по путешествиям Wild Packs рассказали о своей системе сбора чемодана. Этот лайфхак поможет компактно разместить вещи, чтобы в сумку поместилось больше.