Розкішні годинники, мобільні телефони, прикраси та готівка були серед предметів, які зникли із зареєстрованого багажу пасажирів. Згодом викрадені речі вилучили у групи працівників аеропорту Тенерифе на Канарських островах. У них же виявили близько 13 000 євро готівкою.

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Злочинна схема в популярному аеропорту

Поліція висунула обвинувачення 14-м працівникам. У цій же справі як свідки або співучасники проходять ще 20 співробітників аеропорту Тенерифе.

Це летовище обслуговує близько 11 мільйонів пасажирів щороку. Більшість із них – заможні європейські туристи, які шукають приємний відпочинок на Канарських островах. Тому у їхніх валізах є чимало цінних предметів, які й зацікавили грабіжників.

Цінні знахідки

Розслідування почалося після того моменту, коли кількість скарг пасажирів на зникнення речей із багажу різко зросла. Крадіжку здійснювали просто в багажному відділенні літака. Там злодії силою відкривали валізи, забирали цінні речі та знову їх закривали, щоб не викликати підозр.

Правоохоронці виявили злодіїв і вилучили: 29 розкішних годинників, 120 ювелірних виробів, 22 мобільні телефони та інші електронні пристрої. Підозрювані продавали товари в інтернеті або збували їх у місцевих магазинах.

Речі пасажирів знайшли у працівників аеропорту / Фото Angela Symons (AP)

Як захистити багаж від злодіїв

Один із найпростіших способів — тримати свою сумку біля себе. Для цього потрібно обрати ручну поклажу замість зареєстрованого багажу. Або, як варіант, перекласти все цінне із великої валізи до маленької, яка буде поруч із вами.

Також є спеціальні замки, які не дозволяють злодіям відкрити сумку. Можна заздалегідь придбати один із таких.

Перш ніж реєструвати багаж, обов'язково сфотографуйте речі у своїй валізі. Це може вам знадобитися, щоб надати докази для страхової претензії.