Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України

Так, національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. Завдяки цьому з України можна дістатися до щонайменше 6 країн Європи та назад.

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Деталі Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: маршрут і вартість квитків

Через ракетні обстріли Росії в усіх містах України виникають проблеми зі світлом. Через це можуть як затримуватися потяги, так і не встигати на свої рейси пасажири. Однак якщо через проблеми зі світлом пасажир запізнився на поїзд, він має два виходи із ситуації – пасажир може або відправитися наступним рейсом, або повернути 100% від вартості квитка.

Наприклад, якщо вдень йдуть в одному напрямку декілька потягів, і людина не встигла на перший рейс, то їй можуть знайти місце на наступному. Однак також за бажанням можна повернути повну вартість квитка. Для цього необхідно зробити в касі відмітку про затримку на потяг.