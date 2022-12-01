Через ракетні обстріли Росії в усіх містах України виникають проблеми зі світлом. Через це можуть як затримуватися потяги, так і не встигати на свої рейси пасажири. Однак якщо через проблеми зі світлом пасажир запізнився на поїзд, він має два виходи із ситуації – пасажир може або відправитися наступним рейсом, або повернути 100% від вартості квитка.

Наприклад, якщо вдень йдуть в одному напрямку декілька потягів, і людина не встигла на перший рейс, то їй можуть знайти місце на наступному. Однак також за бажанням можна повернути повну вартість квитка. Для цього необхідно зробити в касі відмітку про затримку на потяг.