Так, Укрзалізниця почне виконувати рейс Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице уже з 11 грудня. Цей потяг поєднає популярний хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини та друге за розміром словацьке місто – Кошице.

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Маршрут та графік нових міжнародних потягів до Словаччини

Поїзд №960/961 Кошице – Мукачево. Щоденне відправлення з Кошице заплановано о 8:46, а прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

Щоденне відправлення з Кошице заплановано о 8:46, а прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17. Поїзд №962/963 Кошице – Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Ці потяги зупинятимуться на станції Чоп, що дозволить пасажирам, які прямують з чи до різних куточків України, зручно пересісти на поїзди з/до Кошице. Так, наприклад, в напрямку Мукачево зупинки заплановані о 12:00 та 14:51, а в напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26. Відтак, для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 Чоп – Київ (відправка з Чопа о 13:52) та №81 Ужгород – Київ (відправка з Чопа о 16:58). А для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків – Ужгород (через Київ). Він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

Ціни на квитки стартують від 363 гривень. Їх можна придбати у касах на вокзалах або уже безпосередньо на борту поїздів.