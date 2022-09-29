Чи планують українці повернутись додому з Польщі, Чехії та Румунії: результати опитування

Понад половина біженців в Польщі, Чехії і Румунії планує повернутися в Україну

Так, EWL Group вирішила провести опитування серед українських біженців, щоб дізнатися їхні настрої. Результати показали, що більша частина біженців в Польщі, Чехії та Румунії планують повернутися в Україну.

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У дослідженні взяли участь 400 людей в кожній країні. В Польщі воно проходило від 23 березня до 3 квітня 2022 року, а в Чехії й Румунії від 13 травня до 23 травня 2022 року.

Скільки біженців планують повернення додому, залежить від багатьох факторів, зокрема наскільки тривалою буде війна і наскільки знищеною буде інфраструктура. Однак більшість тих, що виїхали, зазначають, що поїдуть в Україну.

Що показали результати опитування

У Польщі:

58% українців – мають намір повернутись назад;

30% – збираються залишитися у Польщі на довший період;

12% – хочуть переїхати до інших країн;

7% – планують залишитись в Польщі.

У Чехії:

56% – мають наміри повернутися до України;

24% – збираються лишитися в Чехії на довше;

20% – планують виїхати до іншої країни;

4% – планують залишитись в Чехії.

У Румунії: