Более половины беженцев в Польше, Чехии и Румынии планирует вернуться в Украину
Так, EWL Group решила провести опрос среди украинских беженцев, чтобы узнать их настроения. Результаты показали, что большинство беженцев в Польше, Чехии и Румынии планируют вернуться в Украину.
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В исследовании приняли участие 400 человек в каждой стране. В Польше оно проходило с 23 марта по 3 апреля 2022 года, а в Чехии и Румынии с 13 мая по 23 мая 2022 года.
Сколько беженцев планируют возвращение домой, зависит от многих факторов, в частности, насколько продолжительной будет война и насколько уничтожена инфраструктура. Однако большинство выехавших отмечают, что поедут в Украину.
Что показали результаты опроса
В Польше:
- 58% украинцев – намерены вернуться назад;
- 30% – собираются остаться в Польше на более длительный период;
- 12% – хотят переехать в другие страны;
- 7% – планируют остаться в Польше.
В Чехии:
- 56% – намерены вернуться в Украину;
- 24% – собираются остаться в Чехии дольше;
- 20% – планируют уехать в другую страну;
- 4% – планируют остаться в Чехии.
В Румынии:
- 54% – планируют возвращаться домой;
- 28% – намерены остаться на более долгое время;
- 18% – собираются уехать в другую страну;
- 1% – планируют остаться в Румынии.