Понад половина біженців в Польщі, Чехії і Румунії планує повернутися в Україну
Так, EWL Group вирішила провести опитування серед українських біженців, щоб дізнатися їхні настрої. Результати показали, що більша частина біженців в Польщі, Чехії та Румунії планують повернутися в Україну.
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У дослідженні взяли участь 400 людей в кожній країні. В Польщі воно проходило від 23 березня до 3 квітня 2022 року, а в Чехії й Румунії від 13 травня до 23 травня 2022 року.
Скільки біженців планують повернення додому, залежить від багатьох факторів, зокрема наскільки тривалою буде війна і наскільки знищеною буде інфраструктура. Однак більшість тих, що виїхали, зазначають, що поїдуть в Україну.
Що показали результати опитування
У Польщі:
- 58% українців – мають намір повернутись назад;
- 30% – збираються залишитися у Польщі на довший період;
- 12% – хочуть переїхати до інших країн;
- 7% – планують залишитись в Польщі.
У Чехії:
- 56% – мають наміри повернутися до України;
- 24% – збираються лишитися в Чехії на довше;
- 20% – планують виїхати до іншої країни;
- 4% – планують залишитись в Чехії.
У Румунії:
- 54% – планують повертатись додому;
- 28% – мають намір залишитись на довший час;
- 18% – збираються виїхати до іншої країни;
- 1% – планують залишитись в Румунії.