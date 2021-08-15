Які переваги мають донори крові в Польщі та як стати одним із них

Донорство крові є благородною справою, адже це допомагає рятувати життя. У європейських державах донорство всіляко заохочується. Зокрема, у Польщі добровольці отримують деякі привілеї.

Іммігранти в Польщі теж можуть стати донорами крові. Це стосується осіб у віці від 18 до 65 років.

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Як стати донором крові у Польщі

Здати кров у Польщі можуть ті, хто має номер PESEL.

Звернутися можна в один із пунктів здачі крові. У Варшаві такі пункти розташовані за адресами:

ulica Saska, 63/75 (з 7:00 до 17:00 у понеділок і четвер; з 7:00 до 14:00 у будні; у суботу – до 13:00);

ulica Cegłowska, 80 (з 7:00 до 13:00 у будні, крім вівторка – з 11:00 по 16:00);

aleja Dzieci Polskich, 20 (з 7:30 до 13:00 у будні);

ulica Nowogrodzka, 59 (з 7:00 до 13:00 у будні).

Також працюють виїзні пункти здачі крові.

Що житель Польщі отримає за здачу крові

За одноразову здачу крові у Польщі дають:

відновлювальний пайок з калорійністю 4500 кілокалорій (наприклад, 8 шоколадок, 1 вафля й упаковка соку);

оплачуваний вихідний день (під час епідемії ще й додатковий вихідний на наступний день);

результати аналізів крові;

податкові пільги.

Також після трьох здач крові людина отримає знижку у розмірі 33% на оплату проїзду (бонус діє тільки під час пандемії). А після здачі 18 літрів крові (для чоловіків) і 15 літрів (для жінок) донори зможуть не платити за громадський транспорт у Варшаві.

Як підготуватися до здачі крові

Перед здачею крові варто дотримуватися таких рекомендацій:

протягом дня перед процедурою лікарі рекомендують випити близько 2 літрів рідини (краще чистої води);

не варто перевтомлюватися, слід подбати про повноцінний сон;

з'їсти легкий перекус (наприклад, хліб, печиво зі солодким чаєм);

обмежити споживання жирів тваринного походження та молочних продуктів;

мінімум за 48 годин до здачі не вживати алкоголь;

не вживати антибіотиків та інших лікарських препаратів активної дії;

мінімізувати паління цигарок, не палити за 2 години до забору крові.

Важливо: донорами крові можуть бути лише здорові люди з вагою понад 50 кілограмів. Чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше 5 разів на рік, жінкам – максимум 4 рази на рік.