Иммигранты в Польше тоже могут стать донорами крови. Это касается лиц в возрасте от 18 до 65 лет.

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Как стать донором крови в Польше

Сдать кровь в Польше могут те, кто имеет номер PESEL.

Обратиться можно в один из пунктов сдачи крови. В Варшаве такие пункты расположены по адресах:

ulica Saska, 63/75 (с 7:00 до 17:00 в понедельник и четверг, с 7:00 до 14:00 в будни; в субботу – до 13:00);

ulica Cegłowska, 80 (с 7:00 до 13:00 в будни, кроме вторника – с 11:00 по 16:00);

aleja Dzieci Polskich, 20 (с 7:30 до 13:00 в будни);

ulica Nowogrodzka, 59 (с 7:00 до 13:00 в будни).

Также работают выездные пункты сдачи крови.

Что житель Польши получит за сдачу крови

За одноразовую сдачу крови в Польше дают:

восстановительный паек с калорийностью 4500 килокалорий (например, 8 шоколадок, 1 вафля и упаковка сока);

оплачиваемый выходной день (во время эпидемии еще и дополнительный выходной на следующий день);

результаты анализов крови;

налоговые льготы.

Также после трех сдач крови человек получит скидку в размере 33% на оплату проезда (бонус действует только во время пандемии). А после сдачи 18 литров крови (для мужчин) и 15 литров (для женщин) доноры смогут не платить за общественный транспорт в Варшаве.

Как подготовиться к сдаче крови

Перед сдачей крови следует придерживаться следующих рекомендаций:

в течение дня перед процедурой врачи рекомендуют выпить около 2 литров жидкости (лучше чистой воды);

не стоит переутомляться, следует позаботиться о полноценном сне;

съесть легкий перекус (например, хлеб, печенье со сладким чаем);

ограничить потребление жиров животного происхождения и молочных продуктов;

минимум за 48 часов до сдачи не употреблять алкоголь;

не употреблять антибиотиков и других лекарственных препаратов активного действия;

минимизировать курение сигарет, не курить за 2 часа до забора крови.