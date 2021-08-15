Іммігранти в Польщі теж можуть стати донорами крові. Це стосується осіб у віці від 18 до 65 років.
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Як стати донором крові у Польщі
Здати кров у Польщі можуть ті, хто має номер PESEL.
Звернутися можна в один із пунктів здачі крові. У Варшаві такі пункти розташовані за адресами:
- ulica Saska, 63/75 (з 7:00 до 17:00 у понеділок і четвер; з 7:00 до 14:00 у будні; у суботу – до 13:00);
- ulica Cegłowska, 80 (з 7:00 до 13:00 у будні, крім вівторка – з 11:00 по 16:00);
- aleja Dzieci Polskich, 20 (з 7:30 до 13:00 у будні);
- ulica Nowogrodzka, 59 (з 7:00 до 13:00 у будні).
Також працюють виїзні пункти здачі крові.
Що житель Польщі отримає за здачу крові
За одноразову здачу крові у Польщі дають:
- відновлювальний пайок з калорійністю 4500 кілокалорій (наприклад, 8 шоколадок, 1 вафля й упаковка соку);
- оплачуваний вихідний день (під час епідемії ще й додатковий вихідний на наступний день);
- результати аналізів крові;
- податкові пільги.
Також після трьох здач крові людина отримає знижку у розмірі 33% на оплату проїзду (бонус діє тільки під час пандемії). А після здачі 18 літрів крові (для чоловіків) і 15 літрів (для жінок) донори зможуть не платити за громадський транспорт у Варшаві.
Як підготуватися до здачі крові
Перед здачею крові варто дотримуватися таких рекомендацій:
- протягом дня перед процедурою лікарі рекомендують випити близько 2 літрів рідини (краще чистої води);
- не варто перевтомлюватися, слід подбати про повноцінний сон;
- з'їсти легкий перекус (наприклад, хліб, печиво зі солодким чаєм);
- обмежити споживання жирів тваринного походження та молочних продуктів;
- мінімум за 48 годин до здачі не вживати алкоголь;
- не вживати антибіотиків та інших лікарських препаратів активної дії;
- мінімізувати паління цигарок, не палити за 2 години до забору крові.