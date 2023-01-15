Віртуальні тури музеями Польщі: які екскурсії можна влаштувати просто з дому

Ось уже понад два роки, як віртуальні тури стають все популярнішими по всьому світу. Тож не дивно, що все більше парків, музеїв та інших подібних об’єктів запрошують туристів відвідати їх онлайн.

І в Польщі також є чимало локацій, галерей та музеїв, в які можна "сходити", просто з дому. Про деякі з них ми уже розповідали раніше, а сьогодні продовжуємо ділитися ідеями, які ж польські заклади можна відвідати, не встаючи з дивану.

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Які музеї Польщі можна відвідати онлайн

Музей Замок у Мальборку

У Мальборку розташований один із найбільших цегляних замків у світі. Щоб оцінити всю міць цієї 700-річної споруди хрестоносців, потрібно провести в ній щонайменше один день. Віртуальна екскурсія також не буде короткою. Підказка: перебуваючи у внутрішньому дворі, обов'язково увімкніть нічний режим – приголомшливий вигляд!

Орденський замок Марієнбург / Фото zamek.malbork

Меморіальний комплекс "Катинь"

Ви можете також "сходити" на віртуальну екскурсію до меморіалу в Катинському лісі. Портал Katyn Pro Memoria дозволяє не лише побачити місце, де у 1940 році НКВС розстрілював польських громадян, але й дізнатися більше про Катинський злочин, прочитати листи жертв та їхніх родичів, а також запалити символічну свічку на згадку про загиблих.

Меморіальний комплекс "Катинь" / Фото culture

Музей Землі Польської академії наук

У варшавському Музеї Землі Польської академії наук є багаті колекції мінералів, метеоритів, що були знайдені і викопані в Польщі та інших регіонах світу. В експозиції "Перед тим, як з'явилося вугілля" можна подивитися на різні камені кам'яновугільного та неогенового періодів. Останній тривав 20 мільйонів років та закінчився 2,5 мільйона років тому.

Музей Землі Польської у Варшаві / Фото tropter