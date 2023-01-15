И в Польше также есть немало локаций, галерей и музеев, в которые можно "сходить" прямо из дома. О некоторых из них мы уже рассказывали раньше, а сегодня продолжаем делиться идеями, какие же польские заведения можно посетить, не вставая с дивана.

Читайте также Зимние каникулы: когда будут отдыхать школьники в Польше

Какие музеи Польши можно посетить онлайн

Музей Замок в Мальборке

В Мальборке расположен один из самых больших кирпичных замков в мире. Чтобы оценить всю мощь этого 700-летнего сооружения крестоносцев, нужно провести в нем по меньшей мере один день. Виртуальная экскурсия также не будет краткая. Подсказка: находясь во внутреннем дворе, обязательно включите ночной режим – потрясающий вид!

Орденский замок Мариенбург / Фото zamek.malbork

Мемориальный комплекс "Катынь"

Вы можете также "сходить" на виртуальную экскурсию к мемориалу в Катынском лесу. Портал Katyn Pro Memoria позволяет не только увидеть место, где в 1940 году НКВД расстреливал польских граждан, но и узнать больше о Катынском преступлении, прочесть письма жертв и их родственников, а также зажечь символическую свечу в память о погибших.

Мемориальный комплекс "Катынь" / Фото culture

Музей Земли Польской академии наук

В варшавском Музеи Земли Польской академии наук есть богатые коллекции минералов, метеоритов, найденных и выкопанных в Польше и других регионах мира. В экспозиции "Перед тем, как появились угли" можно посмотреть на различные камни каменноугольного и неогенового периодов. Последний продолжался 20 миллионов лет и закончился 2,5 миллиона лет назад.

Музей Земли Польской в Варшаве / Фото tropter