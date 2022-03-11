Йдеться про два найбільші міста у Польщі – Варшаву та Краків. З початку війни в Україні, яку розв'язав Путін, до польської столиці прибуло 200 тисяч українців, а Краків уже прийняв 100 тисяч. Загалом україно-польський кордон з 24 лютого перетнуло 1,5 мільйона біженців.

І ще У чеській столиці змінили умови безплатного проїзду у громадському транспорті для українців

Це величезна організаційна проблема для міста. Проблема в тому, що українці хочуть залишитися або близько до кордону, або у великих містах, про які вони чули – це переважно або Варшава, або Краків, – сказав один з чиновників Варшави.

Тим часом влада Кракова заявила, що на потреби українських біженців витрачено 14 мільйонів злотих з фонду надзвичайних ситуацій. А його річний бюджет становить 19 мільйонів злотих.

Ми як місто не можемо прийняти більше людей, – своєю чергою заявила прессекретарка мера Кракова Моніка Хілашек.

Додамо, що йдеться про робочі, місця, місця у школах та дитячих садках, в офісних службах.