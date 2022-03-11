Йдеться про безплатне перевезення всіма видами транспорту в межах системи Pražskej Integrated Transport (PID) на території Праги та Середньочеського краю. Виняток становлять потяги, де діють окремі правила залізничних перевізників.
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Умови безкоштовного проїзду в громадському транспорті для громадян України в Празі
Для безкоштовного проїзду у громадському транспорті в чеській столиці тепер потрібно пред'явити один із документів:
- біометричний український паспорт з візою strpenie, виданою Міністерством внутрішніх справ Чехії або поліцією Чехії;
- документ від прикордонників з візовою наклейкою, прикріпленою до візи strpenie, виданий Міністерством внутрішніх справ Чехії або поліцією республіки.
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